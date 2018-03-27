BMW X4 2018 или X3 под прикрытием

В середине марта 2018 года баварцы официально представили новый BMW X4 . Премьера состоялась на знаменитом Женевском автосалоне, хотя большая часть информации о кроссовере была доступна уже заранее.

Резкой смене имиджа BMW X4 не подвергся. Общий облик вполне узнаваем и мало чем отличается от предшественника. А вот габариты новинки увеличились по нескольким параметрам. Произошло это благодаря заимствованию платформы CLAR от «собрата» BMW X3

Что снаружи В целом, перед нами все та же купе образная «четверка», увеличенными размерами приближенная к BMW X6 , но с более выгодными характеристиками по сравнению с предшественником. Заимствованная платформа и современные разработки позволили автомобилю улучшить технические и аэродинамические показатели.

Если особо не заострять внимание или смотреть на новый кроссовер издалека, можно легко спутать его с родственным BMW X3. И действительно, общего у них очень много. Позаимствовав базовый стиль от младшего «брата», BMW X4 не стал сильно оригинальничать и вносить серьезные изменения. Так, спереди X4 встречает характерным строгим и агрессивным взором сдвоенных светодиодных фар Bi-LED, которые слегка изменили форму и не доходят теперь до фальшрадиаторной решетки. А она, в свою очередь, обладает фирменным стилем BMW и напоминает две массивные ноздри.

Выше — элегантный капот с продольной выштамповкой, ровная подоконная линия и стильные, притягивающие внимание серебристые зеркала заднего вида. Снизу грозный облик дополняет мощный бампер с крупнозернистой решеткой по центру и по бокам, где она имитирует воздухозаборники. В этих же углублениях удачно встроились и противотуманные фонари.

Сбоку BMW X4 наделен оригинальным неповторимым стилем купеобразного кроссовера: удлиненный капот; ниспадающая к корме «горка» крыши, излом которой начинается еще до центральных стоек; зауженное заднее стекло; легкий верхний спойлер и узнаваемый «хвостик» на крыше; фирменная «вдавленная» выштамповка вдоль борта, увеличивающая аэродинамические показатели; широкие колесные арки неправильной шестиугольной формы и стильные воздуховоды на передних крыльях. Стоит отметить и новый дизайн колесных дисков, размер которых может меняться от R18 до R21, в зависимости от комплектации и пожелания покупателя.

Единственная часть экстерьера, которая значительно отличает BMW X4 от BMW X3 — заново спроектированная корма автомобиля. Смотрится она очень стильно и элегантно. Покатая крыша с аккуратным спойлером плавно перетекает в компактное стекло. Зауженные удлиненные светодиодные фары разделены пополам изящной дверцей багажного отсека. Массивный бампер с выхлопными патрубками и диффузором создает ощущение монументальной поддержки снизу.

Благодаря новой платформе, X4 заметно увеличился по длине на 81 мм и составляет теперь 4 752 мм, по ширине — на 37 мм, и она равна 1 918 мм, а также по расстоянию колесной базы, которая стала больше на 54 мм и имеет показатель 2 864 мм. А вот высотой пришлось немного пожертвовать во благо аэродинамике, но всего лишь на 3 мм, и сейчас она равна 1 621 мм. Дорожный просвет БМВ Х4 2018 — 203 мм.

Несмотря на возросшие размеры, массу автомобиля удалось снизить благодаря новейшим разработкам компании. Так, современные материалы смогли облегчить модель аж до 50 кг в зависимости от комплектации. Интерьер

Внутреннее оформление X4 практически идентично тому, что есть в X3. Исключение составляет лишь увеличенное на 27 мм пространство между передними и задними сидениями. В остальном BMW X4 соответствует традициям баварского концерна и предлагает покупателям элегантный и дорогой интерьер.

Приборная панель сделана в новомодном цифровом формате, однако в классическом стиле. Кожаный руль с широким и удобным обхватом обладает многофункциональной «начинкой» и трехспицевой основой. Центральная консоль слегка повернута к водителю и содержит блок размещения трехзонного климат-контроля и кнопки дополнительного управления функциями автомобиля. Выше расположен 10.25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, а по желанию и за доплату возможна установка полноцветного проекционного дисплея.

Передние сидения заслуживают внимания и похвалы: выполнены они в прекрасном качестве, обеспечивают удобную и собранную посадку и обладают серьезной боковой поддержкой. Широкий подлокотник между креслами будет комфортен как водителю, так и пассажиру. Сзади стало более просторно. Благодаря увеличенному расстоянию между сидениями, у пассажиров прибавилось пространства для ног. Места на диване вполне достаточно для троих человек, а центральная часть так же удобна, как и боковые.

В целом, салон выполнен в отличном качестве и в зависимости от выбранной комплектации может быть или полностью кожаным или иметь тканевые вставки. Цветовых сочетаний предостаточно — выбор здесь велик.

Багажник BMW X4, в сравнении с первым поколением, стал вместительней на 25л и составляет сейчас 525 л. При сложенных задних сидениях (а они разделены в пропорции 40/20/40) полезный объем багажного отделения — 1430 л, что на 30 л больше, чем у предшественника. Багажник, представленного на автосалоне X4, был оборудован вместительным органайзером, но для российского рынка скорей всего его модифицируют в емкость для докатки. Что касается других бонусов, то задняя дверь снабжена электроприводом, есть ниши для мелочи, крепежные сетки, 12-вольтовая розетка и USB-порт. Техническая начинка

Вне зависимости от комплектации и вида двигателя, все BMW X4 2018 будут оснащены восьмиступенчатой автоматической трансмиссией (Steptronic) и фирменным полным приводом от BMW (xDrive). Конструкция подразумевает задний привод с подключением переднего посредством многодисковой муфты.

Бензиновый X4 xDrive20i — четырехцилиндровый двухлитровый мотор с 184 лс и 290 Нм. Разгон до сотни за 8,3 сек, макс. скор. 215 км/ч, расход — 7,1 л;

Бензиновый X4 xDrive30i — четырехцилиндровый двухлитровый мотор с 252 лс и 350 Нм. Разгон до сотни за 6,3 сек, макс. скор. 240 км/ч, расход — 7,3 л;

Бензиновый X4 M40i— шестицилиндровый трехлитровый мотор с 360 лс и 500 Нм. Разгон до сотни за 4,8 сек, макс. скор. 250 км/ч, расход — 9,0 л;

Двухлитровый турбодизель X4 xDrive20d с 190 лс и 400 Нм. Разгон до сотни за 8,0 сек, макс. скор. 213 км/ч, расход — 5,3 л;

Четырехцилиндровый двухлитровый турбодизель X4 xDrive25d с 231 лс и 500 Нм. Разгон до сотни за 6,8 сек, макс. скор. 230 км/ч, расход — 5,5 л;

Шестицилиндровый трехлитровый турбодизель X4 xDrive30d с 265 лс и 620 Нм. Разгон до сотни за 5,8 сек, макс. скор. 240 км/ч, расход — 5,9 л;

Шестицилиндровый трехлитровый турбодизель X4 M40d с 326 лс и 680 Нм. Разгон до сотни за 4,9 сек, макс. скор. 250 км/ч, расход — 6,4 л. Видов двигателей планируется семь: три бензиновых и четыре дизельных. Рассмотрим их конкретней:

Максимальные комплектации из М-линейки дополняются 20-дюймовыми (21-дюймовыми при доплате) колесами, усиленной тормозной системой, спортивным рулевым управлением и подвеской, задним электроуправляемым дифференциалом и выпускной системой с заслонкой. Комплектации и цены

Компания BMW, как всегда, щедра на модификации. Вот и X4 предложит автолюбителям сразу 3 варианта оформления кроссовера, причем различия касаются и кузова и интерьера. Добавим сюда выбор между семью видами двигателей — и вот, перед покупателем встает сложный вопрос, каким сделать свой будущий автомобиль. Цена BMW X4 2018 значительно зависит от выбранного мотора. Так, базовая версия самого слабого бензинового двигателя начинается от 3 350 000р. За топовый BMW X4 M40d ценник стартует уже от 4 990 000р.

Новый BMW X4 спокойно «влился» в ряды собратьев по марке. Да, автомобиль сменил платформу, расширил габариты и слегка преобразился. Теперь у него больше общего с «младшим» BMW X3, чем с предыдущей версией своего же кузова. Такая схожесть пошла кроссоверу только на пользу и принесла дополнительные плюсы по технической части, которые покупатели обязательно почувствуют и оценят.