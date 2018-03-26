Новый Volkswagen Touareg и 7 интересных фактов о нем

Со сменой генераций кроссовер попытался стать немножко Audi и чуточку Porsche . Пользуясь случаем раздался в размерах и здорово обновил нутро. В некоторым смысле, изменилась сама суть этого автомобиля. Но обо всем по порядку!

Дизайн

Проблем с идентификацией автомобиля не возникнет, если смотреть на него с «лица». Передок оформлен в том же стиле, что и у купеобразного седана Arteon. А если Touareg оснащен опциональной матричной светодиодной оптикой, разработанной совместно с Hella со 126 светодиодами в каждой фаре (еще одно новшество!), то видно его будет за версту! Но этот профиль с граненой подштамповкой ниже подоконной линии, задние фонари с характерным дизайном… Соплатформенный Audi Q7 прослеживается, не правда, ли? Конечно, сходство можно считать условным — например, у ингольштадтского гиганта задняя оптика полностью находится на пятой двери. Но с сотни шагов Touareg наверняка будут принимать за «кушку» от Audi. Это ли не имиджевый апгрейд?

Габариты и багажник

Свеженький Touareg — «парень» крупный. Колесная база практически прежняя, но длина увеличилась на 77 мм, до 4878 мм, а в «плечах» прибавилось 44 мм (1984 мм). Растяжка позволила заметно — на 113 л — увеличить объем багажника, который нынче измеряется 810 л. Третьего ряда сидений как не было, так и нет.

Интерьер

Здесь метаморфозы говорят сами за себя: на фоне салона современного «Туарега» недра его предшественника начинают казаться безнадежно устаревшими. Продвинутые версии получат так называемый Innovision Cockpit — «виртуальную» панель приборов с диагональю 12 дюймов и 15-дюймовый сенсорный монитор для управления мультимедийной системой и климатической установкой. Визуально они объединены в единый «ансамбль». Сенсорных клавиш у дорогих исполнений заметно поубавилось, но начальный Touareg будет с обычной приборкой и блоком «климата». И, конечно же, предусмотрена атмосферная подсветка салона с 30 вариантами цветов.

Приятные мелочи

Итак, теперь Touareg может похвастаться проекционным дисплеем, камерой ночного видения и передними креслами с пневматическим массажером, имеющим восемь режимов. Кроме того, у него самая большая панорамная крыша, которую только можно встретить на автомобиле Volkswagen . Длина 1270 мм, ширина 825 мм, передняя сдвижная часть с диапазоном перемещения 495 мм и… много-много осколков, если на эту красоту что-то упадет.

Даунсайзинг и электронаддув

Прежде «Туареги» были как минимум шестицилиндровыми, но теперь в состав гибридной силовой установки совокупной отдачей 367 л.с., имеющей возможность подзарядки от внешнего источника энергии, войдет 2,0-литровая «турбочетверка». Такие кроссоверы будут ориентированы на китайский рынок. От соплатформенной Audi SQ7 TDI достанется 4,0-литровый турбодизель V8 (421 л.с. и 900 Нм) с электрическим наддувом для минимизации эффекта турбоямы. Прежде этого агрегата на вольфсбургском автомобиле не было.

Полноприводная трансмиссия

Вот, где произошли, можно сказать, драматические перемены. Touareg отказался от внедорожной модификации с понижающей передачей и блокировкой межосевого и заднего дифференциала. Теперь у всех версий — полноприводная трансмиссия как на Porsche Cayenne с многодисковой муфтой, отбирающей тягу на переднюю ось. Внедорожный пакет сохранился, но теперь он зовется не Terrain Tech, а Off-road pack, включает в себя опциональные настройки в системе выбора режимов движения (Off-road Auto, sand, Gravel и Off-road expert), топливный бак, увеличенный с 75 до 90 л, и защита агрегатов под днищем.

Полноуправляемое шасси

Touareg отныне не внедорожник, а кроссовер, заточенный под асфальт. Для лучшей управляемости впервые можно будет заказать полноуправляемое шасси. На скоростях до 37 км/ч задние колеса поворачиваются в противофазе с передними и на метр, до 11,19 м уменьшают радиус разворота, а при более высоком тепе движения отклоняются в ту же сторону, что и передние. Кроме того, предусмотрены активные стабилизаторы поперечной устойчивости, работающие от 48-вольтовой бортовой сети. К слову, ими комплектуется «кушка» и Cayenne.