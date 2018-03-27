Volkswagen Touareg показан официально

После долгой рекламной компании о выходе предстоящей новинки, компания Volkswagen наконец сняла обертки с совершенно нового третьего поколения Touareg во время специального мероприятия в Пекине, Китай. Новый Volkswagen Touareg принимает более гладкий стиль, отходящий от внедорожного характера своих предшественников. Несмотря на то, что он построен на той же архитектуре MLB, что и Porsche Cayenne , Volkswagen утверждает, что единственной внешней частью нового Touareg с Porsche является переднее ветровое стекло.

Новый флагманский внедорожник Volkswagen увеличился в длину на 77 мм по сравнению с уходящей моделью, и теперь составляет 4878 мм. Ширина составляет 1984 мм (+ 44 мм), а высота — 1702 мм (-7 мм). Новая платформа и корпус также помогают сделать новый Touareg на 106 кг легче, чем его предшественник. Возможно, самой впечатляющей особенностью нового Touareg является его интерьер, который Volkswagen называет Innovision Cockpit. Теперь на приборной панели имеется 15-дюймовый (!) сенсорный дисплей, объединенный под одной стеклянной поверхностью с 12-дюймовой цифровой приборной панелью. Некоторые переключатели и регуляторы сохраняются для часто используемых функций, но в остальном это полностью переработанный экран.

Автомобиль получил обновленное шасси для лучшего качества езды и лучшей динамики на дороге, а также компания предлагает пневматическую подвеску в качестве опции. Полноприводная система оснащена блокируемым центральным дифференциалом и пятью стандартными режимами привода, а дополнительный комплект для внедорожников добавляет еще четыре режима езды, а рулевое управление с задним колесом является стандартным.

Диапазон двигателей будет включать бензин, дизельное топливо и, в конечном счете, гибридные силовые агрегаты, соединенные с автоматической коробкой передач с восемью скоростями. Единственный бензиновый мотор, доступный на старте, — это 3,0-литровый V6 мощностью 335 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Дизельные двигатели включают в себя 3,0-литровый V6, предлагаемый в версиях 228 л.с. и 282 л.с., а также 4-литровый V8, который производит 417 л.с. и 900 Нм пикового крутящего момента. В конце 2019 года в Китае появится гибридная трансмиссия с 362 л.с. и 58 км электромобильного диапазона, пока компания не объявит о дебюте для Европы.

Новый Volkswagen Touareg также оснащен новыми светодиодными матричными фарами, системами безопасности и помощи водителю, такими как автономное экстренное торможение, камера ночного видения и другие. Ожидается, что продажи нового, третьего поколения Touareg в Европе начнутся этим летом, и ожидается, что цены будут увеличены благодаря значительному росту бортовых технологий и более высокому уровню размещения на рынке.