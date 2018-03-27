Российский офис Ford объявил цены на автомобиль Ford Explorer

Российский офис Ford объявил цены рестайлингового флагманского внедорожника.

В Штатах посвежевший Explorer дебютировал еще весной 2017-го, а нашу обновленную версию анонсировали лишь в начале этого года. Внешне российская модификация изменилась так же, как американская: внедорожник получил новую решетку радиатора и иные противотуманки, на бамперах появились хромированные вставки. В салоне улучшена шумоизоляция, правда, за счет чего — в Ford не уточнили. Рядом с зеркалом имеется дополнительный USB-разъем, к которому можно подключать гаджеты, устанавливаемые у лобового стекла (например, видеорегистратор). Последняя «фишка» есть только у российской версии Explorer.

В РФ рестайлинговая модель предлагается с прежним «атмосферником» V6 3.5 (249 л.с.), который работает в паре с шестидиапазонным «автоматом». Мотор — российского производства, он адаптирован под использование бензина АИ-92. Привод — только полный.

А вот количество комплектаций семиместного внедорожника сократилось: из линейки исчезла топ-версия Sport с 340-сильным турбодвигателем V6 3.5 EcoBoost. Не исключено, что этот вариант исполнения россиянам предложат позже.

Зато Explorer стал дешевле: цена базовой комплектации XLT теперь стартует с отметки в 2 699 000 рублей, что на 150 000 рублей меньше, чем у дореформенного «американца». В этой версии у модели есть: 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, обогрев лобового стекла и передних кресел, трехзонный климат-контроль, мультимедийная система Sync 3 с 8-дюймовым тачскрином, камера заднего вида, круиз-контроль, система ЭРА-Глонасс.

Комплектация Limited обойдется минимум в 2 942 000 рублей (на 197 000 рублей меньше по сравнению с дорестайлом), у такого Explorer имеются: 20-дюймовые диски, система бесконтактного открывания багажника, вентиляция передних кресел, подогрев второго ряда сидений, дистанционный запуск с ключа (теперь — на расстоянии до 100 метров), надувные ремни безопасности для задних пассажиров, обогрев рулевого колеса, широкоугольная фронтальная камера с омывателем, премиальная аудиосистема Sony с 12 динамиками и сабвуфером.

В список оборудования Explorer Limited Plus вошли панорамная крыша с люком, адаптивный круиз-контроль, передние мультиконтурные сиденья с массажем и вентиляцией, системы активной помощи при параллельной и перпендикулярной парковке, системы слежения за разметкой и удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон. Цена этой комплектации — от 3 142 000 рублей (на 147 000 рублей меньше, чем у дореформенного Explorer).

Напомним, Explorer для российского рынка производят на заводе Ford Sollers в Елабуге. В 2017 году в нашей стране было продано 2 524 внедорожника — на 62% больше, чем в 2016-м.

Ранее стало известно о том, что у глобального Explorer может появиться «заряженная» версия.

По материалам: www.kolesa.ru