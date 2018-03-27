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Новый Mercedes-AMG показывает новую генерацию модели G63
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Новый Mercedes-AMG показывает новую генерацию модели G63 

Auto.Today 37 минут назад
Фото: Auto.Today
Наконец, Mercedes привел культовый G-Class в 21-й век со своим вторым поколением за четыре десятилетия.
Немцы также запустили новый AMG G63 в Женеве, наряду с другими премьерами. Теперь, со всеми техническими характеристиками, они активизировали игру, выпустив еще одну новинку.
В видеоролике показан G-Class с превосходным рейтингом, который представляет собой идеальный городской крейсер. Кроме того, он не подведет своих пользователей, когда погодные условия ухудшатся, и чтобы подчеркнуть свою способность работать в любом месте, компания бросила много облаков и молний, чтобы получить более визуальную драму, посыпав все с помощью симфонии V8, исходящей из двигательного отсека.
В отличие от других внедорожников, G-Class 21 века / Mercedes-AMG G63 предназначен не только для школьных пробегов, но и для охлаждения на стоянке. Он сочетает в себе множество умных функций, которые превращают его в мощный внедорожник, и в его самой мощной форме он оснащен AMG-настроенным двухтурбинным 4,0-литровым мотором V8.
Благодаря 585 л.с. мощности и 850 Нм крутящего момента новому G63 требуется всего 4,5 секунды, чтобы достичь скорости 100 км/ч и имеет максимальную скорость, ограниченную электроникой со скоростью 220 км/ч или 240 км/ч с дополнительным пакетом AMG. Неплохо для квадратного транспортного средства, которое весит столько же, сколько небольшое здание, не так ли?
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