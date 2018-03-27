«АвтоВАЗ» отказался от выпуска шикарной Lada Vesta Signature

Компания «АвтоВАЗ» приняла решение отказаться от проекта серийного выпуска самой шикарной версии автомобиля Lada Vesta под названием Signature. По мнению руководства марки, у такой модификации Лада Веста нет перспектив на российском авторынке, пишут журналисты издания Drom со ссылкой на собственные источники внутри компании.

Основными причинами отказа от Lada Vesta Signature называют экономическую нецелесообразность производства этой модели, поскольку ручная сборка требует расходования больших средств, в то время как массовый спрос на такие автомобили определенно будет на низком уровне, что делает их выпуск невыгодным.

Напомним, что версия Lada Vesta Signature была разработана в 2015 году. Автомобиль на 250 мм длиннее обычного седана Веста. Суммарно было выпущено лишь четыре экземпляра этой модели, один из которых принадлежит руководителю «АвтоВАЗа» Николя Мору, а второй экс-президенту отечественного концерна по инжинирингу Харальду Грюбелю

Специальная версия Лада Веста оснащена двумя раздельными креслами вместо заднего дивана. Салон отделан кожей и алькантарой. Приводит в движение автомобиль 1,8-литровый мотор на 122 лошадиные силы, сочетающийся с «роботом» AMT.