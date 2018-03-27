«АвтоВАЗ» похоронил проект люксовой модели 

Тольяттинский автогигант «АвтоВАЗ» свернул проект длиннобазной Lada Vesta. По информации портала drom.ru, производство модели признано экономически невыгодным и бесперспективным.
По данным источника, ПАО «АвтоВАЗ» полностью прекратил работы по созданию удлинённой «Весты» из-за бесперспективности такой модели. Месяцем ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал пересадить на эти машины всех отечественных чиновников. Соответствующее обращение подал на «АвтоВАЗ» и в Минпромторг депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.
Первая Lada Vesta Signature появилась в 2015 году и была создана по инициативе бывшего вице-президента «ВАЗа» по инжинирингу Харальда Грюбеля как подарок тогдашнему президенту «АвтоВАЗа» Бу Андерссону. Базовый седан «Веста» был распилен и удлинён 250-миллиметровой вставкой. По неподтверждённым данным, проект обошёлся примерно в пять миллионов рублей. Ещё одну такую машину создали для губернатора Самарской области Меркушкина. В общей сложности на «ВАЗе» построили четыре удлинённых «Весты».
Помимо увеличенного салона и перенастроенной подвески автомобиль почти ничем не отличается от обычной люксовой «Весты». Полноразмерные ходовые макеты получили временные номера с ограниченным сроком действия и не были сертифицированы. Производить их вручную небольшими партиями полукустарным способом экономически нецелесообразно — конечная цена машин значительно превысит стоимость ныне используемых чиновниками Ford Mondeo.
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