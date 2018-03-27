Lamborghini Urus поборется с Bentley Bentayga 

Боссы Lamborghini хотят доказать миру, что Urus — это не просто кроссовер с жуткой мощностью, но еще и комфортный автомобиль. В Италии очень внимательно проанализируют выступление Bentley Bentayga на предстоящем ралли Pikes Peak International Hill Climb. В июне Bentayga с мотором W12 должен будет преодолеть 156 сложных углов и большую высоту более 4 200 метров на подъеме в Колорадо.
Впрочем, у Lambo есть еще один соперник — король Нюрбургринга Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, показавший время круга 7 минут и 51,7 секунды. Так что и в Германии можно ждать скорого появления Urus и потрясающей гонки.