ПЭС/СКК готово разрабатывать модели проводов для Mercedes в России

ПЭС/СКК готово разрабатывать модели проводов для компании Mercedes, завод которой планируется построить в Подмосковье. Об этом рассказал председатель совета директоров АО «Самарская кабельная компания» Анвар Бульхин.

Комментируя вопрос о перспективных проектах ПЭС/СКК Бульхин отметил, что они зависят от моделей, с которыми связывают свою судьбу партнеры предприятия — Aptiv.

"Приходит Mercedes на территорию России, рассматриваем, предлагают — обсуждаем, создаем новые модели проводов при необходимости, — заявил Анвар Бульхин, — Мы всегда работаем с партнерами в части повышения качества, показателей наших проводов, чтобы комплекты отвечали европейским требованиям".