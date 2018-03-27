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ПЭС/СКК готово разрабатывать модели проводов для Mercedes в России
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ПЭС/СКК готово разрабатывать модели проводов для Mercedes в России 

Волга Ньюс 50 минут назад
ПЭС/СКК готово разрабатывать модели проводов для компании Mercedes, завод которой планируется построить в Подмосковье. Об этом рассказал председатель совета директоров АО «Самарская кабельная компания» Анвар Бульхин.
Комментируя вопрос о перспективных проектах ПЭС/СКК Бульхин отметил, что они зависят от моделей, с которыми связывают свою судьбу партнеры предприятия — Aptiv.
"Приходит Mercedes на территорию России, рассматриваем, предлагают — обсуждаем, создаем новые модели проводов при необходимости, — заявил Анвар Бульхин, — Мы всегда работаем с партнерами в части повышения качества, показателей наших проводов, чтобы комплекты отвечали европейским требованиям".
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