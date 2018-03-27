Ещё
Проект КАМАЗа по выпуску деталей для моторов Р6 вышел на финишную прямую
Далее:
Читайте также:
Ещё

Проект КАМАЗа по выпуску деталей для моторов Р6 вышел на финишную прямую 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
Официальные представители компании КАМАЗ заявили о том, что уже в скором времени линия обработки головки блока цилиндра мотора Р6 будет готова к сдаче.
Напомним, что компания занимается проектом под названием Тибет, который предполагает производство силовых агрегатов нового поколения. О том, что цех для обработки головки готов, сообщил один из инженеров компании. Он также отметил, что в ближайшее время линию пополнит инновационный ручной меритель, с помощью которого сотрудники смогут осуществлять все необходимые замеры для производства высококлассных комплектующих мотора Р6.
Стоит отметить, что разработчики проекта приложили максимум усилий для того, чтобы создать в рамках производственной площадки полноценную систему контроля качества на каждом этапе работ. Таким образом, любая выбраковка будет моментально отсеиваться, а в продажу будут поступать только высококлассные и надёжные комплектующие.
На начальном этапе производства завод рассчитывает выпустить около семидесяти двух тысяч блоков цилиндра в год. В следующем году компания собирается производить тридцать тысяч моторов Р6, соответственно, на линии будут производить не менее ста восьмидесяти тысяч деталей.
Daily-Motor: последние новости
Представлен второй официальный тизер Subaru Forester 2019 ТОП-5 автомобилей до 200 тысяч рублей вместо Lada Nissan к 2022 году будет продавать ежегодно 1 млн электрокаров
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как не лишиться водительских прав за обгон33
За какие «пустяки» можно лишиться прав12
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост254
Explorer для России стал дешевле2
Названы самые популярные кроссоверы в РФ
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
02:58
Россиян оштрафуют по-новому
Автоновости
03:55
Приняты поправки о лишении прав за пьяную езду
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:41
МВД разъяснило порядок замены прав
Бортжурнал
03:19
Стали известны подробности ДТП с Дайнеко
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение