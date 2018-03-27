Проект КАМАЗа по выпуску деталей для моторов Р6 вышел на финишную прямую

Официальные представители компании КАМАЗ заявили о том, что уже в скором времени линия обработки головки блока цилиндра мотора Р6 будет готова к сдаче.

Напомним, что компания занимается проектом под названием Тибет, который предполагает производство силовых агрегатов нового поколения. О том, что цех для обработки головки готов, сообщил один из инженеров компании. Он также отметил, что в ближайшее время линию пополнит инновационный ручной меритель, с помощью которого сотрудники смогут осуществлять все необходимые замеры для производства высококлассных комплектующих мотора Р6.

Стоит отметить, что разработчики проекта приложили максимум усилий для того, чтобы создать в рамках производственной площадки полноценную систему контроля качества на каждом этапе работ. Таким образом, любая выбраковка будет моментально отсеиваться, а в продажу будут поступать только высококлассные и надёжные комплектующие.

На начальном этапе производства завод рассчитывает выпустить около семидесяти двух тысяч блоков цилиндра в год. В следующем году компания собирается производить тридцать тысяч моторов Р6, соответственно, на линии будут производить не менее ста восьмидесяти тысяч деталей.