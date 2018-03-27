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АвтоВАЗ остановил производство самой шикарной Lada
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АвтоВАЗ остановил производство самой шикарной Lada 

Авторамблер 59 минут назад
Фото: Авторамблер
Выпуск удлиненных модификаций Vesta с кожаным салоном и богатым набором опций остановлен. Об этом сообщает портал Drom.ru со ссылкой на собственные источники в компании. Издание отмечает, что ручная сборка Vesta, которая на 250 мм длиннее обычного седана, финансово невыгодна.
Всего было выпущено четыре экземпляра Vesta Signature. На одном из них ездил экс-президент АвтоВАЗа по инжинирингу Харальд Грюбель. Еще один экземпляр принадлежит главе АвтоВАЗа Николя Мору, который, напомним, вскоре покинет компанию.
В автомобиле установлены два раздельных кресла вместо заднего дивана, а сам салон выполнен из кожи и алькантары. Под капотом у такой Vesta установлен 1,8-литровый мотор мощностью 122 л.с., который работает в связке с роботизированной коробкой передач.
Как сообщал «Авторамблер», в середине февраля депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов выступил с предложением пересадить на роскошную «Весту» всех чиновников и отказаться от использования Ford Mondeo. Свою инициативу он объяснил «внешнеполитической обстановкой» и «решением президента перейти на автомобиль отечественного производства „Кортеж“. Отметим, что рыночные цены на Vesta Signature сопоставимы с ценами на Ford Mondeo — оба автомобиля стоят около 1 млн рублей.
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