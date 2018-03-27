АвтоВАЗ остановил производство самой шикарной Lada

Выпуск удлиненных модификаций Vesta с кожаным салоном и богатым набором опций остановлен. Об этом сообщает портал Drom.ru со ссылкой на собственные источники в компании. Издание отмечает, что ручная сборка Vesta, которая на 250 мм длиннее обычного седана, финансово невыгодна.

Всего было выпущено четыре экземпляра Vesta Signature. На одном из них ездил экс-президент АвтоВАЗа по инжинирингу Харальд Грюбель . Еще один экземпляр принадлежит главе АвтоВАЗа Николя Мору, который, напомним, вскоре покинет компанию.

В автомобиле установлены два раздельных кресла вместо заднего дивана, а сам салон выполнен из кожи и алькантары. Под капотом у такой Vesta установлен 1,8-литровый мотор мощностью 122 л.с., который работает в связке с роботизированной коробкой передач.