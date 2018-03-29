Ещё
Кроссовер Lexus UX будет доступен по подписке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кроссовер Lexus UX будет доступен по подписке 

Auto.Today 59 минут назад
Фото: Auto.Today
Небольшой кроссовер премиум-класса Lexus UX показали на автосалоне в Нью-Йорке.
Исполнительный вице-президент компании Чика Како описывает новинку как первый в мире Lexus UX, предназначающийся для городских поездок, который включает в себе «свежий, современный и динамический подход к вождению». При разработке модели Lexus делала основной уклон на покупателей в возрасте от тридцати лет, желающих получить что-то не просто новое и захватывающее, но и транспортное средство, способное вписаться в их образ жизни.
В основе кроссовера UX лежит инновационная платформе GA-C (Global Architecture — Compact) от автопроизводителя, что также служит базой для Toyota Prius, C-HR, Auris, Corolla и даже Avensis. В зависимости от версии (UX 200 или UX 250h) модель будет предлагаться с различными агрегатами: 2,0-литровым атмосферным двигателем, выдающим 168 лошадиных сил в первом случаи или во втором — с гибридной силовой установкой, включающей электромоторы, что суммарно обеспечивает 176 лошадиных сил. По словам представителей японской компании, расход топлива составит 7,1 литров на 100 километров в UX 200, тогда как в UX 250h — 6,2 километров.
Стандартная комплектация будет включать Apple CarPlay и голосового помощника Amazon Alexa, в то время как система Lexus Safety System+ предоставит функцию отслеживания движения в полосе, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического переключения света и систему предотвращения столкновений. Ожидается, что Lexus UX 200 и UX 250h осенью поступят в серийное производство и уже в декабре будут доступны для заказа, при этом новый кроссовер будет первой моделью Lexus, предлагаемой через услугу подписки.
Auto.Today: последние новости
Обновлённый Kia Carnival официально дебютировал Новый Fiat 500 Urbana Edition прибывает весной Peugeot и Citroen рассказали, чем в 2018 году будут покорять Украину
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»37
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов23
Полицейский сбил машину, а потом пешехода8
В США представили новое поколение Forester
Пять «бермудских треугольников» Москвы
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение