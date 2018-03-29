Кроссовер Lexus UX будет доступен по подписке

Небольшой кроссовер премиум-класса Lexus UX показали на автосалоне в Нью-Йорке.

Исполнительный вице-президент компании Чика Како описывает новинку как первый в мире Lexus UX, предназначающийся для городских поездок, который включает в себе «свежий, современный и динамический подход к вождению». При разработке модели Lexus делала основной уклон на покупателей в возрасте от тридцати лет, желающих получить что-то не просто новое и захватывающее, но и транспортное средство, способное вписаться в их образ жизни.

В основе кроссовера UX лежит инновационная платформе GA-C (Global Architecture — Compact) от автопроизводителя, что также служит базой для Toyota Prius , C-HR, Auris, Corolla и даже Avensis. В зависимости от версии (UX 200 или UX 250h) модель будет предлагаться с различными агрегатами: 2,0-литровым атмосферным двигателем, выдающим 168 лошадиных сил в первом случаи или во втором — с гибридной силовой установкой, включающей электромоторы, что суммарно обеспечивает 176 лошадиных сил. По словам представителей японской компании, расход топлива составит 7,1 литров на 100 километров в UX 200, тогда как в UX 250h — 6,2 километров.