Легковые дизели: конец близко?

Ответ, кажется, лежит на поверхности. Разразившийся осенью 2015 года «дизельгейт» затронул всех автогигантов, и доверие к моторам на тяжелом топливе оказалось подорвано. Экологи возмутились, и власти ряда стран и городов готовы подписать законы о тотальном запрете «тракторов». Мы пока взираем на это со стороны. В России дизели в почете на крупных внедорожниках, а вот легковушки, компактные и средние кроссоверы с ними практически не продаются.

Между тем, у дизельных двигателей множество преимуществ перед бензиновыми. Они экономичнее, обладают более высоким КПД и «тянут» с минимальных оборотов. С появлением в 80-е годы прошлого столетия турбонаддува моторы на тяжелом топливе и вовсе получили вторую жизнь. Если до этого они проигрывали бензиновым аналогам по массе и степени форсирования, то теперь ни в коей мере не уступают. Вдобавок нагнетатель практически идеально сочетается с рабочим циклом дизеля. Температура нагрева отработанных газов сравнительно невысокая, так что нет перегрева и турбокомпрессор работает в комфортных условиях.

Разумеется, как и у любого агрегата, и у дизеля есть минусы. И самый большой — это его цена. Относительно атмосферного бензинового двигателя стоимость автоматически увеличивает турбина. Также мотору требуется более сложная топливная аппаратура и крайне «навороченная» система очистки отработавших газов. Не будем забывать и о том, что солярка густеет на морозе. Владелец машины в межсезонье всегда рискует попасть на неправильное топливо со всеми вытекающими последствиями — не заводящимся автомобилем и неисправными компонентами топливной системы. Иными словами, дизельный агрегат более требователен к качеству топлива, нежели бензиновый.

Но не только высокая стоимость машин с моторами на тяжелом топливе повлияла на их популярность в нашей стране. Начнем с того, что в СССР подобной техники для частного пользования никогда и не было, да и в целом личные автомобили стали по-настоящему массовым явлением в стране только после развала Союза. Попадавшие в Россию иномарки с дизелями оставляли не самое лучшее впечатление. Это не вина техники как таковой: она была уже сильно поезженной и не приспособленной для езды на отечественном дизтопливе. Однако определенная репутация уже сложилась, и ее сложно переиграть.

В конце 1990-х в конструкции легковых дизелей произошел прорыв. Специалисты итальянской фирмы Magneti Marelli, «дочки» Fiat , разработали первую в мире коммерческую систему управления Common Rail для легковых автомобилей. Перспективную разработку приобрел Bosch, что только способствовало росту популярности дизелей нового поколения. Нововведение позволило снизить механические нагрузки на поршневую группу, обеспечило уход от проблемы переходных режимов, а также сняло все ограничения на мощность двигателей. Дизели стали не хуже, чем бензиновые моторы, и только массовое внедрение наддува на последние вновь вывело их вперед по части мощности и крутящего момента.

После скандала с уровнем вредных выбросов в Европе только за прошлый год продажи машин на тяжелом топливе просели на 8%, а их доля в автопарке сократилась до 43,7%. Выводы делать пока рано, однако руководство многих стран Евросоюза уже объявило о своем намерении полностью отказаться от дизелей. Некоторые же и вовсе намерены принудительно перевести своих граждан исключительно на электротранспорт.