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«Рольф» заявил о дефиците кадров из-за демографической ямы 90-х годов
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«Рольф» заявил о дефиците кадров из-за демографической ямы 90-х годов 

Rambler News Service 54 минуты назад
Компания «Рольф» ощутила дефицит сотрудников из-за низкой рождаемости в 90-х годах.
«Мы увидели в прошлом году новую тенденцию борьбы за сотрудников. Демографическая яма начала 90-х и меняющиеся требования к персоналу. Все это приводит к тому, что дилеры начинают бороться за сотрудников. И мы были не исключением, которые пошли в развитие сотрудников. В прошлом году мы открыли несколько академий (учебных центров по разным направлениям. — RNS). Мы поняли, что рынок себя исчерпал, а требования к сотрудникам достаточно высокие. Выросло целое поколение сотрудников на растущем рынке, которым достаточно сложно меняться», — сказала журналистам генеральный директор компании «Рольф» Светлана Виноградова
Она пояснила, что компания планирует оставаться лидером.
«Поэтому на все руководящие позиции планируем ставить внутренних сотрудников. На сегодняшний день в одной из академий компании учится более 40 будущих директоров автоцентров «Рольфа»», — уточнила Виноградова.
Компания «Рольф» основана в 1991 году Сергеем Петровым. Портфель брендов включает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд: Alfa Romeo, Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus, Hyundai, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, Skoda, Smart, Toyota и Volkswagen.
Дилерская сеть компании насчитывает 61 автосалон в Москве и Санкт-Петербурге. Численность сотрудников около 8,5 тыс. человек.
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