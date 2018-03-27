«Рольф» заявил о дефиците кадров из-за демографической ямы 90-х годов

Компания «Рольф» ощутила дефицит сотрудников из-за низкой рождаемости в 90-х годах.

«Мы увидели в прошлом году новую тенденцию борьбы за сотрудников. Демографическая яма начала 90-х и меняющиеся требования к персоналу. Все это приводит к тому, что дилеры начинают бороться за сотрудников. И мы были не исключением, которые пошли в развитие сотрудников. В прошлом году мы открыли несколько академий (учебных центров по разным направлениям. — RNS). Мы поняли, что рынок себя исчерпал, а требования к сотрудникам достаточно высокие. Выросло целое поколение сотрудников на растущем рынке, которым достаточно сложно меняться», — сказала журналистам генеральный директор компании «Рольф» Светлана Виноградова

Она пояснила, что компания планирует оставаться лидером.

«Поэтому на все руководящие позиции планируем ставить внутренних сотрудников. На сегодняшний день в одной из академий компании учится более 40 будущих директоров автоцентров «Рольфа»», — уточнила Виноградова.

Дилерская сеть компании насчитывает 61 автосалон в Москве и Санкт-Петербурге. Численность сотрудников около 8,5 тыс. человек.