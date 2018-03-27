Кроссовер Cupra прибывает в 2020 году

Предстоящий плагин-гибридный кроссовер Cupra будет обеспечивать порядка 300 лошадиных сил и станет важной составляющей плана испанской компании по выпуску новых транспортных средств каждые шесть месяцев в течении следующих двух лет.