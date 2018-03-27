Кроссовер Cupra прибывает в 2020 году 

Предстоящий плагин-гибридный кроссовер Cupra будет обеспечивать порядка 300 лошадиных сил и станет важной составляющей плана испанской компании по выпуску новых транспортных средств каждые шесть месяцев в течении следующих двух лет.
Исполнительный директор корпорации Лука де Мео говорит, что кроссовер изначально разрабатывается как модель Cupra и только спустя время производитель планирует предложить более дешевую и доступную гражданскую версию (в сравнении с оригинальным автомобилем от подразделения Seat). В основу новинки ляжет платформа MQB Volkswagen Group, причем в зависимости от комплектации кроссовер сможет выдавать от 200 до 300 лошадиных сил. Если предварительная информация окажется верной, модель сможет предложить лучшие показатели, нежели Cupra Ateca, который получает 296 лошадиных сил от своего 2,0-литрового двигателя с турбонаддувом ЕА888. Такой агрегат позволяет ускоряться от нуля до 100 км/ч за 5 секунд. Помимо предстоящего кроссовера Cupra, испанский автопроизводитель работает над полностью электрической моделью, что получит название Born, Born-E или E-Born. Новинка официально дебютирует в 2020 году с аналогичными размерами, как у Leon.