Убить за картошку: как дальнобойщиков грабят на трассах

На трассе М1 в Смоленской области орудуют нападающие на дальнобойщиков грабители

Нападающие на дальнобойщиков грабители появились на трассе М1 «Белоруссия»: их цель — ценные грузы. Водителей под предлогом спущенного колеса выманивают из автомобилей, после чего избивают и забирают грузы. В беседе с «Газетой.Ru» шоферы рассказали, что нападения происходят по всей России. Особенно они недолюбливают Подмосковье, Челябинск и Новосибирск. Украсть пытаются все: от денег до техники и игрушек.

Сообщения о дерзких нападениях на дальнобойщиков на трассе М1 «Белоруссия» в Смоленской области стали распространяться через социальные сети. Пишут сами потерпевшие от рук грабителей: сразу несколько подобных случаев произошли в районе деревни Суетово Смоленской области. Так, один из пострадавших Андрей Иванов (фамилия изменена — прем. ред.) рассказал «Газете.Ru», что 17 марта группа молодых людей прямо на парковке, где он остановился, чтобы отдохнуть, сначала ограбила, а потом избила его.

Все началось с того, что мужчину под разными предлогами пытались выманить из машины, говорили, что у него пробито колесо. В итоге один из парней смог открыть вторую дверь и схватить стопку денег — когда Иванов бросился в погоню, его остановили подельники преступника и избили.

Также жертвами грабителей стали дальнобойщики в районе населенных пунктов Ярцево и Сафоново: по словам водителя, всего в ту ночь пострадали еще два дальнобойщика — один попал в больницу.

По словам Иванова, жертвами нападений на протяжении нескольких последних месяцев в этом районе нередко становились и иностранные водители. Большинство из них не владеют русским языком и поэтому не обращаются за помощью в полицию. Но мешает не только языковой барьер — у водителей жесткие сроки доставки товаров. Поэтому, если фуру и груз удается отбить, дальнобойщики спешат как можно быстрее доехать до пункта назначения, чтобы не лишиться части оплаты из-за опоздания.

Как рассказал водитель, полиция уже смогла отыскать подозреваемых: сейчас проводится проверка в отношении местных жителей в возрасте от 19 до 21 года. Правда, Иванов пожаловался, что прибытия правоохранительных органов на место происшествия он ждал полтора часа.

Между тем, как заявили «Газете.Ru» в МО МВД России «Ярцевский», сообщений о грабеже и вымогательстве не поступало — в ведомстве есть только информация о драке.

«По факту размещения в сети интернет информации о нападении на дальнобойщиков также проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в управлении МВД по Смоленской области. Особо опасные регионы

В беседах с «Газетой.Ru» дальнобойщики рассказывают, что многие из них регулярно подвергаются нападениям в России.

Наиболее опасными направлениями они называют Подмосковье и области вокруг него, а также Челябинск и Челябинскую область, Новосибирск и Иркутск.

«Такие нападения на дальнобойщиков регулярно происходят по всей стране, жертвами становились некоторые мои знакомые, — рассказал «Газете.Ru» один из водителей, который попросил не называть его имени. — Где-то людей режут, где-то происходят драки. Происходит такое и в Москве, и в Иркутске. Особенно мы не любим Челябинск — там сплошь и рядом случаются ситуации, когда с водителей просто за въезд в город требуют деньги. Много там и «плохих» парковок, где лучше не останавливаться — проснуться можно без грузов, поскольку машины там просто вскрывают». Интересуют преступников не только грузы, но и деньги, которые всегда имеются у водителей на еду и топливо, а также сами дорогие фуры.

«Обычно нападающие не знают, какой товар мы везем, многое происходит без наводки: как-то резали тенты с картошкой, в прошлом году ограбили фуру в Нижнем Новгороде, которая везла электронные игрушки», — делится водитель. По словам водителя, преступники обычно действуют группами из трех-четырех человек, где у каждого своя роль: отследить машину, отвлечь находящегося за рулем человека, вытащить груз и переложить его в свой транспорт.

«Бывает, что фуру с дорогим грузом начинают преследовать по наводке, — рассказали в группе. — За одним водителем следили от Челябинска до Новосибирска, и только когда водитель запросил сопровождение, от него отстали. При этом многие сейчас груз просто не страхуют — не делают этого ни грузоотправители, ни грузополучатели, ни водители — поскольку сами не хотят терять часть прибыли. А лишиться можно не только груза, но и самого транспорта. Недавно у коллеги прямо с охраняемой стоянки угнали дорогой грузовик Volvo — угонщик просто сказал охраннику, что он новый водитель. Или вот случай: водителю в топливный бак фуры залили кислоту. К счастью, он долго готовился к поездке и заметил неполадку — видимо, недоброжелатели надеялись, что машина заглохнет в пути». Участники специальной группы поддержки дальнобойщиков «Помощь на дорогах» рассказали «Газете.Ru», что иногда информацию о перевозке дорогих грузов преступникам иногда передают сами диспетчеры. Бывали случаи, когда шоферам просто сообщали другой адрес, где они должны отдать товар, и те, ничего не подозревая, отдавали груз злоумышленникам.

Дальнобойщики рассказали и о существовании более широкой проблемы, чем простые случайные грабежи. Так, в настоящее время, по их словам, стали происходить заказные грабежи, когда информацию о дорогостоящих грузах преступникам передает сам грузоотправитель или грузополучатель с тем, чтобы получить страховую выплату.

Но и это не все опасности, с которыми приходятся иметь дело дальнобойщикам. Еще одна из них — это так называемые «решалы».

«Им платишь «дань» 300-500 рублей за въезд в город, а взамен они предлагают свои услуги: например, решить что-то с ГИБДД. Такие поборы происходят в Челябинске, Мурманске, Архангельске», — заявил «Газете.Ru» избитый водитель Иванов.