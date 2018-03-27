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АвтоВАЗ отказался от выпуска удлинённой «Лады Весты»
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АвтоВАЗ отказался от выпуска удлинённой «Лады Весты» 

Wroom.ru 40 минут назад
Фото: Wroom.ru
Сайт Drom.ru со ссылкой на собственные источники на АвтоВАЗе сообщает, что компания отказалась от выпуска "Лады Весты Signature", так как это — бесперспективный проект.
Автомобиль представляет собой удлинённую версию модели «Веста». Signature получила растянутую на 250 мм (до 2885 мм) колёсную базу и увеличенные проёмы задних дверей. Кузов седана сварили в экспериментальном цехе Волжского автозавода, а окончательную сборку машины провели в дизайн-центре.
Задние пассажиры получили дополнительное пространство для ног. Сзади было два раздельных места, между ними располагалась массивная консоль с подлокотником. Спинка заднего дивана была нескладывающейся. Также среди отличий в интерьере можно отметить отделку сидений, дверей и передней панели кожей, декоративные хромированные вставки. В распоряжении задних пассажиров появились подстаканники, обогрев сидений, USB-зарядка, дополнительный плафон освещения.
На «Ладу Весту Signature» поставили стандартный бензиновый двигатель ВАЗ-21129 объёмом 1,6 литра (106 л. с.) в сочетании с роботизированной коробкой передач.
Впервые автомобиль был представлен на Московском автосалоне в августе 2016 года. Изначально такая версия предназначалась для использования руководителями АвтоВАЗа, но в компании рассматривали возможность изготовления автомобилей по индивидуальным заказам. В итоге эта версия не стала мелкосерийной, всего сделали четыре экземпляра модели. Одна из них используется в качестве служебной машины президента АвтоВАЗа Николя Мора.
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