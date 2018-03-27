Genesis отправил на тесты обновленный седан G90

Рестайлинговая «четырехдверка» получит дизайн в стиле концептуального кроссовера Genesis GV80.

Снимки закамуфлированного седана были сделаны в Корее и опубликованы на форуме местного издания Bobaedream. Предполагается, что на фото запечатлен посвежевший Genesis EQ900 — под таким именем на домашнем рынке продают модель, которая в других странах известна как G90.

Сквозь маскировку видны новые узкие фары и двухъярусные задние фонари. Судя по всему, EQ900/G90 получит оптику в стиле прошлогоднего концептуального кроссовера Genesis GV80. Плюс у «четырехдверки» появилась новая радиаторная решетка с ячеистым рисунком вместо горизонтальных полос.

На данный момент нет информации о том, модернизирован ли как-то салон седана. Также неизвестно, есть ли изменения в моторной гамме модели. Предполагается, что в Корее новинку представят во второй половине текущего года.

Напомним, EQ900/G90 — это «первенец» принадлежащего компании Hyundai премиального бренда Genesis. Флагманский седан дебютировал в 2015 году, на домашнем рынке он доступен с бензиновыми моторами V6 3.8 GDi (315 л.с.), V6 3.3 T-GDi (370 л.с.) и V8 5.0 GDi (425 л.с.). Все двигатели сочетаются с восьмидиапазонным «автоматом», привод — задний или полный (HTRAC). У модели также есть «растянутая» версия L: длина такой модификации равна 5 495 мм, колесная база — 3 450 мм. У стандартной «четырехдверки» эти показатели составляют 5 205 и 3 160 мм соответственно.

В России G90 представлен с теми же моторами, что и в Корее, но при этом отдача двигателя 3.8 урезана до 309 л.с., V8 5.0 — до 413 л.с. У нас седан продают только с полным приводом. Цена «корейца» — от 4 775 000 рублей, G90 L стоит от 6 275 000 рублей.

Ранее Genesis анонсировал новую модель для российского рынка — в апреле у нас стартуют продажи седана G70.

По материалам: www.kolesa.ru