Пять неизвестных фактов —про новый VW Touareg

Несколько дней назад в Пекине показали Volkswagen Touareg нового поколения. Мы побывали на презентации автомобиля, посмотрели на машину живьем, поговорили с представителями марки и выяснили у них все, чем они смогли поделиться (а готовы они рассказывать далеко не все — некоторые подробности обещают раскрыть только на ездовой премьере автомобиля в мае), и выбрали пять главных особенностей «Туарега», о которых стоит рассказать подробнее.

Теперь «Туарег» — кроссовер

Этого стоило ожидать — со сменой поколения Volkswagen Touareg превратился из внедорожника в кроссовер. У него теперь не будет механического центрального дифференциала, «понижайки» и блокировки заднего дифференциала.

«Всего три процента наших клиентов заказывали Terrain Tech Pack (тот самый опциональный набор с демультипликатором и блокировками, — примечание «Мотора»). Это одна из причин, почему мы не стали разрабатывать то же самое для машины третьего поколения, — говорит главный по продуктовой линейке Volkswagen Мартин Хубе. — Вторая причина — это изменившийся рынок. Первое поколение Touareg было настоящим внедорожником, второе предлагало опцию для тех, кому это было нужно, а в третьем на смену механике пришла электроника».

Теперь в «Фольксвагене» считают, что те, кому нужна машина для выезда на настоящий офф-роуд, пойдут и купят «трушный» внедорожник. А подавляющему большинству владельцев «Туарега» это точно не нужно — ведь запускать блестящую машину в хроме и коже в грязюку никто не будет.

Вместо упора на «бездорожность», в компании теперь с удовольствием упоминают родство с Porsche Cayenne . У которого система полного привода устроена точно так же, как у нового «Туарега» — вместо дифференциала, как в Audi Q7, тут используется электронноуправляемая муфта подключения передних колес. Но с другими настройками.

Мартин Хубе уверяет, что от этой смены только польза: «Дифференциал тяжелее, он негативно влияет на топливную экономичность, а машина с полноуправляемым шассии и муфтой позволяет ехать даже на бездорожье увереннее и точнее». Он утверждает, что ездил на тестовых прототипах нового «Туарега» в грязи и других «жестких условиях», и везде машина чувствовала себя в своей тарелке. Есть, правда, подозрение, что понятие «серьезного бездорожья» немцы и мы понимаем немного по-разныму.

В новом «Туареге» на переднюю ось может передаваться до 70 процентов крутящего момента, а на заднюю — до 80 процентов. С пневмоподвеской углы въезда и съезда увеличиваются с 25 до 31 градуса, а угол рампы — с 18,5 до 25 градусов.

Минимальный дорожный просвет нового «Туарега» по сравнению с предшественником уменьшился, но всего на миллиметр — до 200 миллиметров. С пневматической подвеской (которая теперь тоже новая, адаптированная под полноуправляемое шасси, систему подавления кренов и уже не закрытого, а открытого типа) кузов можно приподнять на 50 или 70 миллиметров (в зависимости от режима). Высота преодолеваемого брода при этом увеличивается до 570 миллиметров — у машин на стальной подвеске этот показатель составляет 500 миллиметров.

Но чтобы окончательно не расстраивать любителей офф-роуда, в «Фольксвагене» все же решили оставить так называемый «внедорожный пакет». Правда теперь это лишь четыре «эксклюзивных» режима работы управляющей электроники («авто», «песок», «гравий» и «офф-роуд эксперт»), две дополнительные буксировочные проушины, увеличенный с 75 до 90 литров топливный бак, а также усиленная защита днища, радиатора и бака. Всё.

Мультимедийка — просто космос!

Такого не было еще ни на одном «Фольксвагене» — огромный 15-дюймовый (!) экран мультимедийной системы в стиле « Теслы » с чумовым разрешением в 1920x1020 пикселей и начинкой от Nvidia. У комплекса есть четыре профиля, в зависимости от которых меняется раскладка главного экрана. При желании, можно и настроить все под себя, перескивая виджеты по экрану. Вживую это очень похоже на планшеты на «Андроиде», только с кнопкой возврата на домашний экран как у Apple

О том, как это работает в реальной жизни мы сможем подробно рассказать в только в мае — после ездовой презентации. А пока, чтобы стало более-менее понятно, как это все работает, можно посмотреть на увеличенный макет новой мультимедийки:

Такая крутая мультимедийная система — это, конечно же, опция. На версиях попроще будет всего лишь 12-дюймовым экран, а на базовых модификациях дисплей будет еще меньше, да еще и с традиционным «физическим» блоком климат-контроля в придачу. Более подробно о простых версиях комплекса пока не говорят, и уже тем более не показывают — сейчас все внимание уделяется новому 15-дюймовому «телевизору» Touareg.

«Заряженная» Audi — это обычный Touareg

У нового «Туарега» появится четырехлитровый восьмицилиндровый дизель с тройным наддувом (две обычные турбины и нагнетатель с электроприводом) от «заряженного» Audi SQ7 . Мотор выдает 421 лошадиную силу и 900 Нм крутящего момента, но если на ингольштадтской машине он ставится на спортивную S-версию (и развивает 435 сил при том же моменте), то на «Фольксвагене» — это просто топовая и самая мощная версия.

Никаких R или любых других «подогретых» модификаций, как нам сказали представители компании, не планируется. Наоборот, упор делается на экологичность: например, в Китае (где владельцам электрифицированных машин полагаются различные привилегии, вроде бесплатных номерных знаков) первым на рынок выйдет гибридный «Туарег» с силовой установкой на базе двухлитровой бензиновой «четверки». Никаких деталей о других элементах системы в VW не рассказали, уточнив лишь, что на электротяге вседорожник сможет проезжать 58 километров.

Какими будут ли гибридные «Туареги» для других стран, в компании тоже сказать пока не готовы. По словам Мартина Хубе, не исключена замена мотора 2.0 TSI на бензиновый V6, но окончательно еще ничего не решено.

Кстати, появление мегадизеля V8 и гибрида в России весьма вероятно. Но точно об этом мы узнаем не очень скоро — потому что, например, до Европы «восьмерка» доберется только в 2019 году. О моторах, с которыми Touareg, будет продаваться на российском рынке, мы подробно рассказали чуть раньше.

«Туарег» — самый продвинутый VW В новом Touareg собраны все самые крутые наработки компании и все возможные опции. Если продвинутой мультимедией, электронной приборной панелью и проекционным дисплеем владельцев «Фольксвагенов» уже не удивить, то, например, инфракрасной камерой ночного видения (она, как и задняя видеокамера, теперь с омывателем) и матричными светодиодными фарами, подсвечивающими пешеходов — вполне можно.

Еще у «Туарега» есть кресла с массажем, самая большая среди моделей VW панорамная крыша (1270 миллиметров в длину и 825 в ширину), доводчики дверей (их не будет «в базе», но во второй после стандартной комплектации они уже появятся), адаптивный круиз с возможностью «аккуратной» экстренной остановки, если водитель никак не реагирует на сигналы электроники, и всевозможные системы, предупреждающие об опасности спереди, сзади или сбоку.

В России «Туарег» настолько же важен, как в Европе

Россия — третий по величине рынок для «Туарег» в мире после Китая и Европы, поэтому у нас будет практически все то же, что и для остального мира.

Как и в Европе, российский вседорожник будет предлагаться в трех модификациях, которые называются Atmosphere, Elegance и R-Line (у нас названия могут поменяться, но суть останется той же). Первая — это так называемая «теплая» версия с отделкой натуральным деревом (ясень или орех), вторая — «технологичная и холодная», где дерево заменено на алюминий, а третья — «спортивная» с более агрессивной внешностью и металлическими вставками в салоне. У R-Line будет еще и два варианта дизайна передка: с хромированной решеткой радиатора и полностью черной. И оба планируется предлагать в России.

Детальных комплектаций и цен еще нет, но совершенно точно, что автомобиль станет дороже. Идею сборки «Туарега» в России Volkswagen пока не рассматривают — все машины будут поставлять с завода в Братиславе. /m