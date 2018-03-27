Ещё
Benley подготовила для «Гонки к облакам» внедорожник Bentayga
Далее:
Читайте также:
Ещё

Benley подготовила для «Гонки к облакам» внедорожник Bentayga 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Benley показала доработанный внедорожник Bentayga, который примет участие в гонке Пайкс Пик», носящей неофициальное название «Гонка к облакам». За руль автомобиля сядет Рис Миллен — он два раза побеждал в общем зачете соревнования и 14 раз в классе. Гонка пройдет 24 июня текущего года.
Подготовкой Bentayga к сложнейшей трассе, состоящей из 156 поворотов, занималось подразделение Bentley Motorsport.
В соответствии с регламентом гонки, внедорожник для того, чтобы остаться в «серийном» классе, получит минимум доработок. Он получил каркас безопасности, встроенную систему пожаротушения, гоночные сидения и ремни безопасности, а также выхлопную систему Akrapovic.
Аболютный рекорд Пайкс Пика принадлежит Себастьену Лебу и Peugeot 208 T16 — 8 минут 13,878 секунды
Двигатель — шестилитровый твин-турбо мотор W12 — останется без изменений. Отдача агрегата составляет 608 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Он в паре с вомьмидиапазонным «автоматом». С нуля до 100 километров в час серийный внедорожник разгоняется за 4,1 секунды. Максимальная скорость — 301 километр в час.
Помимо двигателя, штатной останется пневмоподвеска и активные электромеханические стабилизаторы поперечной устойчивости с питанием от 48-вольтовой сети.
Текущий рекорд трассы среди внедорожников принадлежит Range Rover Sport. В 2014 году Пол Далленбах за рулем машины с пятилитровой компрессорной «восьмеркой» поднялся на гору за 12 минут 35,61 секунды.
Компания Volkswagen, которая после долгого перерыва объявила о возвращении на «Пайкс-Пик», также посадит за руль своего электрического прототипа известного гонщика. Им станет победитель «24 часов Ле-Мана» и «Пайкс-Пика» Роман Дюма.
Motor.ru: последние новости
5 фактов о новом «Фокусе» Следующий Subaru Forester: новое изображение Пять неизвестных фактов --про новый VW Touareg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убить за картошку: как дальнобойщиков грабят на трассах26
Как не лишиться водительских прав за обгон34
За какие «пустяки» можно лишиться прав12
Легковые дизели: конец близко?
Удлинённую «Ладу Веста» признали бесперспективной
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
02:58
Россиян оштрафуют по-новому
Автоновости
03:55
Приняты поправки о лишении прав за пьяную езду
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:41
МВД разъяснило порядок замены прав
Бортжурнал
03:19
Стали известны подробности ДТП с Дайнеко
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение