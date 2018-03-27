Benley подготовила для «Гонки к облакам» внедорожник Bentayga

Компания Benley показала доработанный внедорожник Bentayga, который примет участие в гонке Пайкс Пик», носящей неофициальное название «Гонка к облакам». За руль автомобиля сядет Рис Миллен — он два раза побеждал в общем зачете соревнования и 14 раз в классе. Гонка пройдет 24 июня текущего года.

Подготовкой Bentayga к сложнейшей трассе, состоящей из 156 поворотов, занималось подразделение Bentley Motorsport.

В соответствии с регламентом гонки, внедорожник для того, чтобы остаться в «серийном» классе, получит минимум доработок. Он получил каркас безопасности, встроенную систему пожаротушения, гоночные сидения и ремни безопасности, а также выхлопную систему Akrapovic.

Аболютный рекорд Пайкс Пика принадлежит Себастьену Лебу и Peugeot 208 T16 — 8 минут 13,878 секунды

Двигатель — шестилитровый твин-турбо мотор W12 — останется без изменений. Отдача агрегата составляет 608 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Он в паре с вомьмидиапазонным «автоматом». С нуля до 100 километров в час серийный внедорожник разгоняется за 4,1 секунды. Максимальная скорость — 301 километр в час.

Помимо двигателя, штатной останется пневмоподвеска и активные электромеханические стабилизаторы поперечной устойчивости с питанием от 48-вольтовой сети.

Текущий рекорд трассы среди внедорожников принадлежит Range Rover Sport. В 2014 году Пол Далленбах за рулем машины с пятилитровой компрессорной «восьмеркой» поднялся на гору за 12 минут 35,61 секунды.