Роскошный Bentley Bentayga выйдет на старт «гонки под облака»

Фамилию Миллена знают и уважают все старожилы в «тусовке» гонщиков Пайкс Пик. Его отец, Род Миллен, выигрывал это соревнование пять раз за рулем болидов Toyota . Сам Риз за свою карьеру быстрее всех добирался до вершины дважды: в 2012 году за рулем Hyundai и в 2015 году — пилотируя электрический прототип. Получится ли у него сделать это в третий раз в этом году — узнаем в начале лета.

На старт гонки Миллен выйдет за рулем Bentley Bentayga, который по технической части не получил никаких доработок. Он оснащается стандартным 6-литровым W12 мощностью 600 лошадиных сил, активными стабилизаторами на отдельной энергосистеме на 48 вольт, и даже шины у автомобиля будут заводские — гражданские Pirelli. Таким образом, и соревноваться Миллен будет в классе заводских автомобилей.

Впрочем, из-за требований безопасности совсем без изменений не обошлось. Роскошный Bentayga получил такие нехарактерные для модели изменения, как каркас безопасности, гоночную систему пожаротушения, водительское кресло-ковш от Sparco. В число довольно символических пунктов тюнинга, сделанных ради того, чтобы подчеркнуть особую миссию автомобиля, вошли спортивный выхлоп Akrapovic и набор карбонового стайлинга.