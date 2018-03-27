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На китайский рынок выходит семиместный кроссовер Chery Tiggo 8
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На китайский рынок выходит семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 

Wroom.ru 53 минуты назад
Фото: Wroom.ru
Старт продаж намечен на конец апреля, сразу после премьеры на автосалоне в Пекине. Об этом сообщает «Авторевю».
В основе машины лежит растянутая платформа T1X с задней независимой подвеской. Под капотом установлен бензиновый турбомотор 1.5 (147 л. с.), работающий в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Позже появится версия и с «механикой».
Салон получил необычную архитектуру передней панели и отдельный кондиционер для пассажиров третьего ряда. В оснащение входит комбинация приборов с большим цветным экраном, медиасистема с навигатором, двухзонный климат-контроль, электрический «ручник» и многое другое.
Цены пока не объявлены. Семиместный кроссовер пользуется популярностью и в России, поэтому, скорее всего, Chery Tiggo 8 появится и на нашем рынке, однако произойдет это не раньше чем через год после начала продаж в Китае.
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