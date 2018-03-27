На китайский рынок выходит семиместный кроссовер Chery Tiggo 8

Старт продаж намечен на конец апреля, сразу после премьеры на автосалоне в Пекине. Об этом сообщает «Авторевю».

В основе машины лежит растянутая платформа T1X с задней независимой подвеской. Под капотом установлен бензиновый турбомотор 1.5 (147 л. с.), работающий в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Позже появится версия и с «механикой».

Салон получил необычную архитектуру передней панели и отдельный кондиционер для пассажиров третьего ряда. В оснащение входит комбинация приборов с большим цветным экраном, медиасистема с навигатором, двухзонный климат-контроль, электрический «ручник» и многое другое.