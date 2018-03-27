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Geely показала салон рестайлингового кросс-хэтча Emgrand GS
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Geely показала салон рестайлингового кросс-хэтча Emgrand GS 

Карельские вести 50 минут назад
Фото: Карельские вести
На домашний рынок посвежевшая «пятидверка» выйдет в апреле текущего года.
Официальные изображения экстерьера рестайлинговой модели Emgrand GS компания Geely распространила на прошлой неделе. «Пятидверка», которую производитель позиционирует как хэтчбек «в стиле SUV», получила новые светодиодные фары, другие бамперы, подретушированную решетку радиатора. Дорожный просвет хэтча вырос со 180 до 193 мм. Теперь Geely рассекретила интерьер посвежевшей модели.
В салоне Emgrand GS изменений гораздо меньше: увеличен дисплей мультимедийной системы (сам тачскрин теперь имеет иную графику) да появились новые более качественные материалы отделки.
Как сообщалось ранее, на смену 129-сильному бензиновому турбомотору 1.3 (185 Нм) пришел турбодвижок 1.4 с отдачей в 133 л.с. (215 Нм). «Атмосферник» 1.8 остался в строю, мощность этого двигателя — те же 133 л.с., но крутящий момент — 170 Нм. Трансмиссии тоже прежние — хэтчбек доступен с шестиступенчатой механической коробкой или шестидиапазонным «роботом» с двойным сцеплением. Привод у Emgrand GS — только передний.
В Китае продажи обновленной модели стартуют в середине апреля 2018-го, цена пока не объявлена. Дореформенная «пятидверка» стоит от 77 800 юаней, что эквивалентно примерно 705 000 рублей по актуальному курсу. Рестайлинговая версия, вероятно, окажется дороже.
Кстати, Geely привозила Emgrand GS на Московский автосалон-2016, машину выставляли под именем Emgrand Cross. Тогда в компании сообщили о том, что кросс-хэтч планируется вывести и на наш рынок, однако с тех пор о появлении «пятидверки» в РФ ничего не слышно.
По материалам: www.kolesa.ru
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