Geely рассекретил интерьер нового кроссовера Emgrand GS

Производитель Geely показал миру интерьер салона обновленного кросс-хэтчбека Emgrand GS.

Напомним, что экстерьер нового авто концерн рассекретил несколькими днями ранее, а сейчас продемонстрировал фотографию интерьера машины.

Отметим, что мировой общественности новый кроссовер покажут на международной автовыставке в Пекине.

Рассматривая представленный фотоснимок можно заметить, что салон обновленного автомобиля оформлен в стилистике флагмана компании Geely Boyue. В частности, модель наградили таким же мультифункциональным рулевым колесом, похожей центральной консолью и аналогичной панелью приборов.

Отличие от предшественника «посвежевший» кросс-хэтч имеет изменённые бампера, немного модернизированную решетку радиатора, фары головного света на LED-элементах и иные задние фонари. Также, клиренс новинки увеличился на 13 мм и достигает 193 мм.

В моторном отсеке Emgrand GS 2019 установлен турбодвижок рабочим объемом 1,4 литра, производительность которого 133 л.с. Сочетается с ним механическая трансмиссия на 6 скоростей или 6-диапазонный робот с двумя сцеплениями. Привод только передний.