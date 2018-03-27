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Geely рассекретил интерьер нового кроссовера
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Geely рассекретил интерьер нового кроссовера Emgrand GS 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Производитель Geely показал миру интерьер салона обновленного кросс-хэтчбека Emgrand GS.
Напомним, что экстерьер нового авто концерн рассекретил несколькими днями ранее, а сейчас продемонстрировал фотографию интерьера машины.
Отметим, что мировой общественности новый кроссовер покажут на международной автовыставке в Пекине.
Рассматривая представленный фотоснимок можно заметить, что салон обновленного автомобиля оформлен в стилистике флагмана компании Geely Boyue. В частности, модель наградили таким же мультифункциональным рулевым колесом, похожей центральной консолью и аналогичной панелью приборов.
Отличие от предшественника «посвежевший» кросс-хэтч имеет изменённые бампера, немного модернизированную решетку радиатора, фары головного света на LED-элементах и иные задние фонари. Также, клиренс новинки увеличился на 13 мм и достигает 193 мм.
В моторном отсеке Emgrand GS 2019 установлен турбодвижок рабочим объемом 1,4 литра, производительность которого 133 л.с. Сочетается с ним механическая трансмиссия на 6 скоростей или 6-диапазонный робот с двумя сцеплениями. Привод только передний.
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