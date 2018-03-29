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Maserati представила Levante с «восьмеркой» Ferrari
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Maserati представила Levante с «восьмеркой» Ferrari 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Maserati представила в Нью-Йорке самую мощную и быструю серийную модель в истории — внедорожник Levante Trofeo. Новинка получила «восьмерку» Ferrari и особый «гоночный» режим движения Corsa с лаунч-контролем и динамической системой контроля устойчивости IVC.
Maserati Levante Trofeo оснащается 3,8-литровым твин-турбо двигателем V8 мощностью 590 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента. Агрегат укомплектован новыми турбонагнетателями, головками блока цилиндров, распредвалами и клапанами, переписана программа работы электронного блока управления.
«Восьмерка» сочетается с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода Q4. До «сотни» Levante Trofeo способен разгоняться за 3,9 секунды, а его максимальная скорость отныне превышает 300 километров в час.
От обычной версии внедорожника Trofeo отличается 22-дюймовыми колесными дисками, измененными боковыми вентиляционными прорезями, вертикальными «лезвиями» в передних воздухозаборниках и сплиттером из углепластика, а также карбоновой горизонтальной деталью на заднем бампере. Из композита выполнены вставки на боковых накладках кузова, крышка двигателя и элементы интерьера.
В оснащение Levante Trofeo входит матричная светодиодная оптика, спортивные сиденья с отделкой кожей, аудиосистема Bowers & Wilkins с 17 динамиками и спортивные тормозные механизмы.
Для клиентов в США и Канаде Maserati выпустит лимитированную серию Levante Trofeo launch edition. Внедорожник можно будет выкрасить в один из восьми уникальных цветов, а доступна она будет с 21— или 22-дюймовыми колесными дисками и салоном с отделкой черной кожей с желтой прострочкой. Цена пока не сообщается.
До этого самой мощной машиной в модельном ряду Maserati были седан Quattroporte GTS. Четырехдверка также оснащалась 3,8-литровой «восьмеркой», отдача которой составляла 530 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента.
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