Новый Peugeot 508 получит 270 л.с. мощности

Новая версия Peugeot 508 стала мощнее на 45 лошадиных сил, которые получила от двигателя 308 модели GTI.

Если версия GT с 225 лошадиными силами не будет достаточной, чтобы утолить жажду, то компания со значком льва выпустит более быструю версию с 270 л.с.

Модель Peugeot 508 использует тот же 1,6-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом.

В качестве изменений инженеры настроят шасси и немного обновят кузов. Также можно ожидать свежих конструкций колесных дисков, возможно с эксклюзивной окраской и несколько обновлений в салоне.

Начальник компании Жан-Филипп Импарато сказал, что 508-й должен составить конкуренцию премиальным моделям в этом сегменте.

Новую версию планируется выпустить в продажу в 2019 году и в тому же году к ней присоединятся гибридная версия с комбинированной мощностью 220 л.с., которая поставляется с 1,6-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 180 л.с. и электродвигателем мощностью 40 л.с.