Ещё
Новый Peugeot 508 получит 270 л.с. мощности
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый Peugeot 508 получит 270 л.с. мощности 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Новая версия Peugeot 508 стала мощнее на 45 лошадиных сил, которые получила от двигателя 308 модели GTI.
Если версия GT с 225 лошадиными силами не будет достаточной, чтобы утолить жажду, то компания со значком льва выпустит более быструю версию с 270 л.с.
Модель Peugeot 508 использует тот же 1,6-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом.
В качестве изменений инженеры настроят шасси и немного обновят кузов. Также можно ожидать свежих конструкций колесных дисков, возможно с эксклюзивной окраской и несколько обновлений в салоне.
Начальник компании Жан-Филипп Импарато сказал, что 508-й должен составить конкуренцию премиальным моделям в этом сегменте.
Новую версию планируется выпустить в продажу в 2019 году и в тому же году к ней присоединятся гибридная версия с комбинированной мощностью 220 л.с., которая поставляется с 1,6-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 180 л.с. и электродвигателем мощностью 40 л.с.
Car.ru: последние новости
Появились изображения «Нивы» нового поколения C 01.04.2018 года Россия поднимает ставки по утилизационному сбору В Нью-Йорке дебютирует укороченный внедорожник Volkswagen Atlas
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убить за картошку: как дальнобойщиков грабят на трассах37
Названа стоимость платного проезда до Петербурга291
Россиян оштрафуют по-новому74
Как не лишиться водительских прав за обгон36
За какие «пустяки» можно лишиться прав12
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
02:58
Россиян оштрафуют по-новому
Автоновости
03:55
Приняты поправки о лишении прав за пьяную езду
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:41
МВД разъяснило порядок замены прав
Бортжурнал
03:19
Стали известны подробности ДТП с Дайнеко
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение