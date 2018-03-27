Глава профсоюза Hyundai в Южной Корее назвал электрокары «катастрофой» и «злом»

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До 70% сотрудников автоконцерна Hyundai могут лишиться работы из-за растущей популярности электрических автомобилей. Такой прогноз сделал глава профсоюза компании в Южной Корее Ха Бу-младший, передает Reuters

Ха Бу-младший в беседе с Reuters напомнил, что с этой проблемой уже столкнулось южнокорейское подразделение General Motors . Из-за падения уровня продаж на ключевых рынках многие его сотрудники лишились работы.

«Нас ждут тревожные изменения в работы, и мы готовимся к кризису», — сказал глава профсоюза. По его словам, в Ульсане, одном из производственных центров компании, на трех из пяти заводов Hyundai рабочие вынуждены были уйти в длительный отпуск из-за замедления уровня седанов в США и других странах.

В будущем, сказал он, 70% рабочих могут лишиться работы. Если электрокары займут значительную часть рынка, сотрудники, занимавшиеся производством традиционных двигателей и трансмиссий, не будут востребованы.

ха бу-младший

глава профсоюза компании в Южной Корее Ха Бу «Электрические автомобили — это катастрофа. Это зло. Мы очень взвинчены».

В прошлом году General Motors объявила, что выпустит целое семейство электромобилей к 2021 году. По словам исполнительного директора GM Мэри Барра, компания собирается сделать их коммерчески выгодными.

Автопроизводитель планирует создать универсальную платформу для производства электрокаров, а также найти способ удешевить процесс. К 2026 году GM хочет продавать до 1 млн электрокаров.

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