Профсоюз работников Hyundai боится электромобилей

Глава профсоюза работников южнокорейского автоконцерна Hyundai Ха Бу Ён заявил, что переход на выпуск электромобилей может привести к сокращению до 70 процентов персонала. Об этом сообщает Reuters.

"Мы чувствуем беспокойство и приближение сложных времен", — заявил Ха Бу Ён. По его словам, если концерн перейдет на выпуск электромобилей, это приведет к потере до 70 процентов рабочих мест.

"Электромобили не требуют двигателей и трансмиссий, а на производстве этих узлов занято очень большое число людей, которым придется увольняться", — отметил глава профсоюза.

Автомобилестроительные предприятия, расположенные в Южной Корее, испытывают в настоящее время кризис. Продажи в 2017 году упали, в том числе из-за напряженных отношений между Сеулом и Пхеньяном. Так, филиал General Motors был вынужден принять решение о закрытии к маю одного из четырех своих заводов в стране.