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Профсоюз работников Hyundai боится электромобилей
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Профсоюз работников Hyundai боится электромобилей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Глава профсоюза работников южнокорейского автоконцерна Hyundai Ха Бу Ён заявил, что переход на выпуск электромобилей может привести к сокращению до 70 процентов персонала. Об этом сообщает Reuters.
"Мы чувствуем беспокойство и приближение сложных времен", — заявил Ха Бу Ён. По его словам, если концерн перейдет на выпуск электромобилей, это приведет к потере до 70 процентов рабочих мест.
"Электромобили не требуют двигателей и трансмиссий, а на производстве этих узлов занято очень большое число людей, которым придется увольняться", — отметил глава профсоюза.
Автомобилестроительные предприятия, расположенные в Южной Корее, испытывают в настоящее время кризис. Продажи в 2017 году упали, в том числе из-за напряженных отношений между Сеулом и Пхеньяном. Так, филиал General Motors был вынужден принять решение о закрытии к маю одного из четырех своих заводов в стране.
Hyundai и афиллированная с ним Kia Motors тоже испытали на себе снижение спроса. Однако компании пока что ограничиваются лишь незначительными урезаниями расходов, например, в этом году группа из 500 работников не поедет на стажировку в Европу. При этом автостроители пытаются найти новые способы поднять продажи. Одним из них может оказаться налаживание выпуска электромобилей.
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