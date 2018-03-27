АвтоВАЗ свернул проект роскошной «Весты»

Напомним, длиннобазная версия Signature на 250 мм длиннее стандартной «Весты» (4660 мм против 4410 мм), причем весь дополнительный объем отдан пассажирам заднего ряда. Салон автомобиля отделан алькантарой и кожей, добавлен двухзонный климат-контроль.

Первый экземпляр Lada Vesta Signature был создан в 2015 году совместными усилиями сотрудников НТЦ и дизайн-центра "АвтоВАЗа" специально для тогдашнего главы завода Бу Андерссона в качестве служебного автомобиля. Второй лимузин Vesta сделали для губернатора Самарской области Меркушкина, а всего выпущены 4 такие «Весты».

Но АвтоВАЗ на инициативу не отреагировал, так как делать такие модели вручную заводу невыгодно и нетехнологично. Так как по сути 4 сделанные машины представляют собой опытные образцы, где даже крыша состоит из двух фрагментов, вручную сваренных друг с другом. Машины толком не испытаны и не сертифицированы, для них ГИБДД выдало временные номера с ограниченным сроком действия. Ставить же такие машины на конвейер так же нет смысла, так затраты на разработку, доводку и постановку в производство сделают такую «Весту» дороже тех же Mondeo.

Поэтому, как сообщают источники издания на заводе, проект Lada Vesta Signature закрыт и больше таких машин завод делать не собирается.