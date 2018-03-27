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АвтоВАЗ свернул проект роскошной «Весты»
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АвтоВАЗ свернул проект роскошной «Весты» 

Автовести 34 минуты назад
Фото: Автовести
Напомним, длиннобазная версия Signature на 250 мм длиннее стандартной «Весты» (4660 мм против 4410 мм), причем весь дополнительный объем отдан пассажирам заднего ряда. Салон автомобиля отделан алькантарой и кожей, добавлен двухзонный климат-контроль.
Первый экземпляр Lada Vesta Signature был создан в 2015 году совместными усилиями сотрудников НТЦ и дизайн-центра "АвтоВАЗа" специально для тогдашнего главы завода Бу Андерссона в качестве служебного автомобиля. Второй лимузин Vesta сделали для губернатора Самарской области Меркушкина, а всего выпущены 4 такие «Весты».
На этих 4 машинах проект, похоже, и закончится. В феврале этого года кандидат в президенты Владимир Жириновский предлагал пересадить чиновников среднего ранга с Ford Mondeo на длиннобазную «Весту». После этого на «АвтоВАЗ» и в Минпромторг поступало обращение депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова, в котором он предлагал включить Signature в автопарк управделами президента, пишет «Дром».
Но АвтоВАЗ на инициативу не отреагировал, так как делать такие модели вручную заводу невыгодно и нетехнологично. Так как по сути 4 сделанные машины представляют собой опытные образцы, где даже крыша состоит из двух фрагментов, вручную сваренных друг с другом. Машины толком не испытаны и не сертифицированы, для них ГИБДД выдало временные номера с ограниченным сроком действия. Ставить же такие машины на конвейер так же нет смысла, так затраты на разработку, доводку и постановку в производство сделают такую «Весту» дороже тех же Mondeo.
Поэтому, как сообщают источники издания на заводе, проект Lada Vesta Signature закрыт и больше таких машин завод делать не собирается.
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