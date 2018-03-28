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Lamborghini Aventador S от Novitec стал более легким и мощным
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Lamborghini Aventador S от Novitec стал более легким и мощным 

Car.ru 48 минут назад
Фото: Car.ru
Уже несколько лет тюнинг-ателье Novitec работает над Lamborghini Aventador S и последняя их работа относится к модели в кузове купе.
Самым заметным изменением новинки является комплект кованых колес на 20 дюймов для передней оси и 21 дюйм для задней.
Аэродинамическая эффективность Aventador повысилась за счет аэродинамической трубы.
Машину с двигателем V12 оборудовали новыми надстройками для передней панели, различными зеркальными крышками и реконструированными боковыми воздухозаборниками рядом с секцией фиксированного стекла на задних дверях.
Задняя часть Lamborghini также претерпела некоторые изменения ради увеличения аэродинамической эффективности суперкара, в основном за счет выхлопа.
Несмотря на стандартную конфигурацию, V12 генерирует 740 лошадиных сил 690 Нм крутящего момента, Aventador S от Novitec рассчитан на 763 л.с. 732 Нм. Произведя несложные арифметические действия становится очевидным, что мощность увеличилась на 23 л.с., а крутящий момент на 42 Нм.
Есть хорошая новость о выхлопных газах, поскольку версия, сделанная из Inconel, суперсплава на основе никеля и хрома, используемого в Формуле 1, сократила вес на 21 килограмм по сравнению со стандартной установкой. Это может показаться не очень важным для автомобиля весом 1575 кг, но это имеет значение, когда речь идет о суперкарах.
Благодаря большей мощности и меньшему весу Aventador S от Novitec в десять раз быстрее разгоняется до 100 км/ч, который теперь занимает всего 2,8 секунды. А максимальная скорость достигает 350 км/ч.
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