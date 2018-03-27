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Ателье Italdesign придумает, как будут выглядеть вьетнамские сити-кары
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Ателье Italdesign придумает, как будут выглядеть вьетнамские сити-кары 

Motor.ru 46 минут назад
Фото: Motor.ru
Ателье Italdesign выиграло конкурс на разработку стилистики двух сити-каров для вьетнамской компании Vinfast. Также компания заявила, что будет работать над обликом седана и кроссовера, хотя ранее об этом сообщила Pininfarina. Вероятно, речь идет о разных моделях.
О машинах Vinfast пока нет никакой информации. Известно лишь, что один из сити-каров будет оснащаться традиционным ДВС, второй — электрической силовой установкой. Обе модели появятся на рынке в течение ближайших нескольких лет.
В феврале текущего года появилась информация о том, что разработкой дизайна седана и вседорожника Vinfast займется ателье Pininfarina. Работы итальянцев выбрали путям голосования из 20 представленных разными фирмами вариантов.
Машины будут выполнены в единой стилистике, а начало их производства запланировано на сентябрь 2019 года. К 2025 году компания VinFast рассчитывает выпускать по 500 тысяч автомобилей ежегодно.
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