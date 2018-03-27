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Новая мечта миллионеров: Rolls-Royce Wraith с тканью из «нержавейки»
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Новая мечта миллионеров: Rolls-Royce Wraith с тканью из «нержавейки» 

Авторамблер 47 минут назад
Фото: Авторамблер
Как сообщает пресс-служба Rolls-Royce, в продажу поступят 55 экземпляров Wraith Luminary Collection. От прочих они будут отличаться деревянной обшивкой дверей со встроенной иллюминацией: в дубовую обивку поместят 176 светодиодов, которые загораются при нажатии кнопки. Кроме того, автомобили оснастят легендарным «звездным небом» с эффектом сияния звезд на потолке, среди которых появятся падающие. В компании пояснили, что восемь звезд будут «по очереди озарять импровизированный „небосвод“ и гаснуть над передними сиденьями, намекая на главенствующую роль водителя автомобиля».
Как сообщал «Авторамблер», «звездное небо» Rolls-Royce представляет собой обивку из перфорированной кожи, в которую вмонтировано около 1,5 тысячи оптоволоконных нитей, соединяющих лампочки.
Помимо всего перечисленного, карманы дверей и центральный подлокотник лимитированных автомобилей отделают фактурной тканью из нержавеющей стали, которую в Rolls-Royce назвали «инновацией в мире роскоши». Материал соткан вручную из тончайших стальных нитей толщиной 0.08 мм — 0.19 мм в диаметре.
Напомним, Wraith комплектуется 632-сильным мотором V12 объемом 6,6 литра. Модель выпускается с 2013 года и стоит от 22 млн до 27 млн рублей.
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