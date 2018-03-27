Новая мечта миллионеров: Rolls-Royce Wraith с тканью из «нержавейки»

Как сообщает пресс-служба Rolls-Royce , в продажу поступят 55 экземпляров Wraith Luminary Collection. От прочих они будут отличаться деревянной обшивкой дверей со встроенной иллюминацией: в дубовую обивку поместят 176 светодиодов, которые загораются при нажатии кнопки. Кроме того, автомобили оснастят легендарным «звездным небом» с эффектом сияния звезд на потолке, среди которых появятся падающие. В компании пояснили, что восемь звезд будут «по очереди озарять импровизированный „небосвод“ и гаснуть над передними сиденьями, намекая на главенствующую роль водителя автомобиля».

Как сообщал «Авторамблер», «звездное небо» Rolls-Royce представляет собой обивку из перфорированной кожи, в которую вмонтировано около 1,5 тысячи оптоволоконных нитей, соединяющих лампочки.

Помимо всего перечисленного, карманы дверей и центральный подлокотник лимитированных автомобилей отделают фактурной тканью из нержавеющей стали, которую в Rolls-Royce назвали «инновацией в мире роскоши». Материал соткан вручную из тончайших стальных нитей толщиной 0.08 мм — 0.19 мм в диаметре.

Напомним, Wraith комплектуется 632-сильным мотором V12 объемом 6,6 литра. Модель выпускается с 2013 года и стоит от 22 млн до 27 млн рублей.