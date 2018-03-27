Mercedes-Benz Vans анонсировал новинки для России

Представители российского подразделения Mercedes-Benz Vans в ходе прошедшей в Москве пресс-конференции подвели итоги 2017 года и рассказали о ближайших перспективах развития бренда в РФ.

В компании сохраняется оптимистичный настрой. В прошлом году Mercedes-Benz Vans отметил прирост по всем показателям. Помимо этого марка сохранила свою рыночную долю в РФ: на фургоны бренда сейчас приходится примерно 7% от общего количества машин, проданных в сегменте среднетоннажных фургонов.

Наибольшим спросом среди моделей немецкого бренда по-прежнему пользуется Mercedes-Benz Sprinter Classic. Выпуск этого автомобиля осуществляется на площадке в Нижнем Новгороде, его доля в сегменте равна 6,4%.

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1 0 05.01.2018

В компании отметили, что в текущем году подразделение выводит на наш рынок три новинки. Первой из них станет обновлённый Sprinter Classic. Фургон получит новую шестиступенчатую коробку передач и ряд дополнительных систем. Причем некоторые из них предложат в качестве опции, другие, в том числе иные противотуманные фары и обогрев сидений, войдут в базовую комплектацию. Помимо этого российские клиенты получат специальное приложение Sprinter Classic Connect. Продажи обновлённой версии начнутся в ближайшее время.

Осенью 2018 года модельную линейку Mercedes-Benz Vans дополнит новый Sprinter, который в России предложат с тремя вариантами привода — передним, задним и полным. Станет доступна также и полностью электрическая версия.

На российский рынок выйдет пикап X-Сlass: приём заказов на эту модель стартует в мае текущего года, в июне состоится официальная презентация и тест-драйв. Отметим, купить эту модель можно будет во всей сети марки: как у «легковых» дилеров, так и в тех автосалонах, где представлен лёгкий коммерческий транспорт.

«По счастью, наши «легковые» и «коммерческие» дилерские сети пересекаются на 75%, — сказал вице-президент Mercedes-Benz Vans Сорен Хезе. — В целом, мы придаём этой модели огромное значение, и 2018 год, несомненно, станет для коммерческих автомобилей Mercedes-Benz в России годом пикапа».

Сорен Хезе рассказал о том, что перед подразделением остро стоит вопрос: что будет после Sprinter Classic? «Российский рынок слишком важен для нас, и мы не можем отказаться от локальной сборки, так как в противном случае превратимся в нишевую марку, а нас это категорически не устраивает», — пояснил он.

Компания пока не определилась с тем, какая именно модель сменит Sprinter Classic на конвейере, вопрос пока на стадии обсуждения. В числе более отдалённых перспектив Сорен Хезе назвал возможность вывода на российский рынок автобуса малого класса (на 28-30 мест) на шасси нового Sprinter. Помимо этого в 2020 году появится новое поколение модели Citan. Представитель подразделения подчеркнул, что в отличие от нынешнего поколения, «это будет настоящий Мерседес».

Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о том, что названы российские цены пикапа Mercedes-Benz X-Class. Базовую версию X 220 d Pure можно будет купить минимум за 2 899 000 рублей, исполнение Х 250d Progressive с 7АКП обойдется в 3 169 000 рублей, стоимость топовой комплектации Power линии X 250 d стартует с отметки 3 499 000 рублей.

По материалам: www.kolesa.ru