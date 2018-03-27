Кроссовер Skoda Karoq представили в Украине официально

Компактный кроссовер Skoda Karoq приехал в Украину. Автомобиль создан на платформе MQB. Название модели с языка народа алутиик расщифровывается, как kaa’roq — «автомобиль», и ruq — «стрела» (известная часть логотипа «Шкоды»). Новинку официально первый раз представили в сентябре на автошоу во Франкфурте. Авто пришло на смену первому кроссоверу марки — Yeti. Автомобиль и в профиль, и с кормы визуально схож с родственным SEAT Ateca , а вот передняя часть благодаря двухуровневым фарам выглядит индивидуально. Для «Карока» доступны несколько вариантов колесных дисков размерностью от 16 до 19 дюймов.

Уже в базовой версии кроссовера доступны двухзонный климат-контроль, 7 подушек безопасности, 8-дюймовый дисплей мультимедиа и пр. В более дорогих модификациях добавляются полностью светодиодная головная оптика, адаптивный круиз-контроль, подогрев задних сидений и руля. За доплату машину также можно оснастить кожаным салоном, 9,2-дюймовым дисплеем, бесконтактным открытием багажника и пр. Также впервые для бренда машина получила полностью цифровую панель приборов.

Среди систем безопасности можно обнаружить автоматическое торможение с детекцией пешеходов, считывание разметки (с коррекцией траектории) и знаков, адаптивный круиз-контроль с радаром, мониторинг слепых зон зеркал и контроль усталости водителя. Автомобиль оснащается двумя бензиновыми двигателями и тремя дизельными моторами. Это агрегаты 1.0 TSI (115 л. с., 175 Нм), 1,5 TSI с системой отключения половины цилиндров (150 л. с., 250 Нм), 1.6 TDI (115 л. с., 250 Нм) и 2.0 TDI (150 л. с., 340 Нм). Этим двигатели оснащаются передним приводом и шестиступенчатой МКП, за доплату можно установить семиступенчатый «робот» DSG. Самый мощный дизель 2.0 TDI (190 л. с., 400 Нм) по умолчанию комплектуется полным приводом и автоматической трансмиссией. Полный привод имеет имитацию блокировок дифференциалов EDL.

Производство чешского автомобиля стартовало на украинском заводе «Еврокар». По планам на 2018 год, объем производства этой модели должен превысить 620 единиц. Всего же в текущем году предприятие ориентируется на цифру в 7500 произведенных машин. На сегодняшний день в Украине Skoda Karoq доступен с бензиновым мотором 1,5 TSI/150 л. с. и 7-диапазонной трансмиссией DSG. Стоимость комплектации Ambition стартует с отметки в 675 230 гривен.