Google и Jaguar разрабатывают беспилотный электрический SUV

Проект компании Google (Waymo) будет задействован альянсом Jaguar Land Rover в рамках создания нового беспилотного электрического кроссовера. Новый беспилотный SUV будет разработан на платформе модели I-Pace.

Старт первых дорожных тестов новинки с системами автономного управления от Waymo будет дан уже в этом году.

В рамках соглашения между Google и Jaguar, в ближайшие два года беспилотный сервис Waymo получит более 20 тысяч электрических кроссоверов I-Pace.

Напомним, что первый в истории марки «Ягуар» беспилотный серийный электрический автомобиль I-Pace был представлен в начале марта этого года на автовыставке в Женеве (Geneva Motor Show-2018). Запас хода новинки на одной зарядке составляет 480 километров.