Waymo закупит 20 000 электромобилей Jaguar для беспилотных такси

Компания Waymo, подразделение самоуправляемых автомобилей холдинга Alphabet , закупит до 20 000 электромобилей Jaguar I-Pace для организации сервиса беспилотного такси в США. Об этом сегодня объявили Waymo и Jaguar Land Rover , передает Reuters

Согласно сообщению, испытания прототипов роботакси на базе электромобилей Jaguar начнутся в 2018 году, а к 2020 году начнутся поставки рабочих самоуправляемых такси. Флот в 20 000 электромобилей должен обеспечивать 1 млн поездок в сутки, считает Waymo. Цена сделки не раскрывается, но по объявленной розничной цене машины в $70 000 ее можно оценить в $1,4 млрд