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Waymo закупит 20 000 электромобилей Jaguar для беспилотных такси
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Waymo закупит 20 000 электромобилей Jaguar для беспилотных такси 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Компания Waymo, подразделение самоуправляемых автомобилей холдинга Alphabet, закупит до 20 000 электромобилей Jaguar I-Pace для организации сервиса беспилотного такси в США. Об этом сегодня объявили Waymo и Jaguar Land Rover, передает Reuters.
Согласно сообщению, испытания прототипов роботакси на базе электромобилей Jaguar начнутся в 2018 году, а к 2020 году начнутся поставки рабочих самоуправляемых такси. Флот в 20 000 электромобилей должен обеспечивать 1 млн поездок в сутки, считает Waymo. Цена сделки не раскрывается, но по объявленной розничной цене машины в $70 000 ее можно оценить в $1,4 млрд
По мнению Reuters, сейчас Waymo, начинавшая как секретный стартап в Google, обладает самой продвинутой технологией самоуправляемых автомобилей по сравнению с конкурентами — Uber и General Motors. Jaguar I-Pace, первые серийные экземпляры которого были представлены в этом году, создавался компанией как конкурент электромобилям Tesla. Участники тест-драйвов отмечали его дизайн и качественную по сравнению с Tesla отделку салона.
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