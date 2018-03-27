Электрический кроссовер Jaguar превратили в беспилотник

Разработчик беспилотников Waymo и группа Jaguar Land Rover договорились о совместной разработке автопилотируемых машин. Первым проектом стал автономный кроссовер на базе электрического Jaguar I-Pace. Его премьера состоится на моторшоу в Нью-Йорке.

Новинка пополнит парк тестовых машин Waymo, а позднее станет доступна для публичного использования. В течение ближайших нескольких лет Waymo выведет на дороги 20 тысяч электрических автономных вседорожников, которые потенциально смогут совершать в общей сложности около миллиона поездок в день.

Пока же в основе беспилотного флота Waymo лежат гибридные минивэны Chrysler Pacifica. Машины оборудованы лазерными дальномерами, радарами с углом обзора 360 градусов, сенсорами и вычислительной платформой с ПО, работающим на базе искусственного интеллекта.

Для совершенствования алгоритмов работы аппаратно-программного комплекса компания использует виртуальную симуляцию и тесты на дорогах общего пользования. Ожидается, что воспользоваться машиной с автопилотом может любой житель Аризоны. Waymo запустит сервис беспилотных перевозок, который позволит заказать автомобиль через мобильное приложение.

Кроссовер Jaguar i-Pace дебютировал в марте текущего года. Без подзарядки модель способна проезжать до 480 километров. Вседорожник оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 400 лошадиных сил, которые питаются от блока литий-ионных батарей емкостью 90 киловатт-часов. С нуля до «сотни» I-Pace способен ускоряться за 4,8 секунды. Максимальная скорость — 200 километров в час.