Peugeot и Citroen частично переходят на китайские моторы

Альянс PSA Peugeot Citroen в сжатые сроки нарастит производство турбированных двигателей 1,2 на совместном предприятии в Китае с местным Dongfeng Motor. Об этом сообщает Automotive News.

Это связано с растущим спросом на автомобили марок в Европе. Кроме того, этот шаг позволит наилучшим образом использовать мощности завода в Китае.

В начале года совместное предприятие в Китае получило неожиданный заказ на 4 000 двигателей от PSA. Чтобы оптимизировать процесс, пришлось задействовать авиаперевозки для скорейшей доставки моторов в Европу.

До конца первого полугодия в Европу будут отправлены 90 000 трехцилиндровых двигателей 1,2 мощностью 134 л. с. В 2017 году СП уже поставило в Европу 53 000 моторов в рамках ограниченных партий. Читайте статью на QutoЧитайте также:Видео: Экстремальный разворот на граниBentley намерена побить рекорд Пайкс Пика на внедорожнике BentaygaСборку иранских машин нового поколения наладят в Беларуси