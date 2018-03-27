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Фирма Novitec сделала Lamborghini Aventador мощнее и быстрее
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Фирма Novitec сделала Lamborghini Aventador мощнее и быстрее 

Motor.ru 58 минут назад
Фото: Motor.ru
Ателье Novitec подготовило программу тюнинга суперкара Lamborghini Aventador S. В компании увеличили отдачу силовой установки, сделали автомобиль агрессивнее внешне, а также доработали подвеску и выпускную систему.
В компании решили оставить двенадцатицилиндровый двигатель 6.5 атмосферным. Мощность агрегата возросла с 740 до 763 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент увеличился с 690 до 732 Нм.
С нуля до «сотни» такой автомобиль может ускоряться за 2,8 секунды — на одну десятую секунды быстрее стандартного «Авентадора». Максимальная скорость осталась прежней — 350 километров в час.
В Novitec подготовили для суперкара дополнительные элементы обвеса кузова, которые были испытаны в аэродинамической трубе. Детали могут окрашиваться в цвет кузова или любой другой оттенок, а также могут остаться в «чистом» карбоне.
Для «Авентадора» предлагается регулируемая по высоте подвеска, колесные диски Vossen, два варианта выпускной системы — обычная стальная и из инконеля. Причем последняя из них весит на 21 килограмм меньше стандартной.
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