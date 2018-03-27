Mini на автошоу в Нью-Йорке представит обновленную модель

Обновленную версию от Mini готовят к премьере на автосалоне в Нью-Йорке.

Речь идет о представителе Cooper.

Автомобильной общественности был показан небольшой видеоролик, дающий представление о новом члене семейства Cooper. На нем видна машина с белой крышей и характерными гоночными полосами, которыми снабжен капот. Также впереди можно различить фары, присущие автомобилю, участвующему в ралли.

Однако на видео невозможно получить обширное представление о новинке. Но в то же время обращает на себя внимание обновленный логотип от Mini.

Он присущ электрической линейки производителя. Впрочем, об электромобилях известно из концептов и некоторых шпионских фото.

Скорее всего, на автошоу в Нью-Йорке покажут обновленную классику в виде Cooper. Что же касается электрокара Minis, то разговоры о нем идут пока на уровне прототипа. Завеса над секретностью может приоткрыться на специальном мероприятии, анонсированном представителями Mini накануне начала автовыставки. Ждать осталось совсем недолго.