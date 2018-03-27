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Новый Toyota RAV4 показали до официальной премьеры
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Новый Toyota RAV4 показали до официальной премьеры 

Allroader.ru 45 минут назад
Фото: Allroader.ru
В последний раз в преддверии официального дебюта в Нью-Йорке компания Toyota показала промо-видео нового RAV4 2019. Напомним, что официальная премьера этого мирового бестселлера класса SUV состоится уже завтра, тогда же мы и узнаем все подробности о новинке.
На коротком видео камера словно пролетает перед задиристой «мордой» РАВ4 в новом кузове, который сменил не только внешний облик, причем совершенно радикальным образом, но и перешел на современную архитектуру TNGA, которая лежит в основе маленького C-HR, культового Prius и премиального Lexus UX  Преображение по части дизайна приблизило новый Тойота РАВ4 к таким чисто-американским моделям японского производителя, как внедорожник 4Runner и пикап Tacoma. О смене кроссовером имиджа деликатного стиляги на брутального забияку можно было догадаться еще по концепту Toyota FT-AC, намекнувшему на то, что новый «Рафик» станет как никогда мужественным.
https://youtu.be/UD7nbPSNhGg
Не исключено, что продолжая линию на атмосферные силовые агрегаты и гибриды вместо турбодвигателей, озвученную с дебютом последней Camry, RAV4 2019 пятое поколение будет комплектоваться классической 2.5-литровой «четверкой» мощностью 176 лошадиных сил и двумя типами гибридной силовой установки.
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