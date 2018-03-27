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Самый маленький Jeep сделают из Fiat Panda
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Самый маленький Jeep сделают из Fiat Panda 

Автомобили 41 минуту назад
Фото: Автомобили
Майк Манли, руководитель марки Jeep, дал интервью нашим британским коллегам из издания Autocar. В частности, Манли сообщил, что маркетологи компании фиксируют в Европе высокий интерес (в том числе и потенциальный) к кроссоверам А-класса, где доминирующую роль играет Fiat Panda. Так, заводик в итальянском Помильяно в прошлом году выпустил 204 444 «Панды». Само собой, менеджер Jeep понимает, что взяв для маленького «Джипа» отработанную платформу и поставив вместе с Panda на один конвейер, можно и на разработке сэкономить, и на материалах, и на сборке. Тем более, что самый маленький на сегодняшний день Jeep — субкомпактный Renegade проектировали на «тележке» Fiat 500X.
Точная дата появления маленького Jeep станет известна 1 июня, когда компания обнародует стратегический пятилетний план. Однако совершенно точно машину запустят не позднее 2023 года. Интересно, что попутно Серджио Маркионне, президент Fiat Chrysler, может объявить о своей давно запланированной отставке — его контракт кончается в конце года — и назвать имя преемника.
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