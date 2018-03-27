Toyota представила видео о новом внедорожнике RAV4

Речь идет о кроссовере Toyota RAV4. Его представят завтра, 28 марта, на автосалоне в Нью-Йорке.

Пока же только доступен тизерный ролик, из которого нельзя получить полного представления о внедорожнике. Вместе с тем о ряде деталей можно говорить с уверенностью.

Прежде всего, это изогнутый капот, который придает внедорожнику изящности. Сзади дизайн выделяется наклонным стеклом и спойлером гоночного типа.

Известно, что новинка по своему внешнему виду будет отличаться от тех шпионских фото, которые появились в сети. На них было определенное сходство с некоторыми элементами от Subaru

Ожидается, что на обновленном RAV4 будет установлена ныне традиционная для Toyota платформа TNGA. О точных характеристиках мотора пока ничего неизвестно.

Напомним, что нынешнее поколение внедорожника использует двигатель в 2.5 литра с мощностью в 176 лошадиных сил. В то же время, новая силовая установка может отличаться экономией топлива.

Остается добавить, что дебютант станет пятым по счету представителем RAV4. Предыдущая версия появилась в продаже в 2012 году с обновлениями 2015.