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Toyota представила видео о новом внедорожнике RAV4
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Toyota представила видео о новом внедорожнике RAV4 

Car.ru 40 минут назад
Фото: Car.ru
Речь идет о кроссовере Toyota RAV4. Его представят завтра, 28 марта, на автосалоне в Нью-Йорке.
Пока же только доступен тизерный ролик, из которого нельзя получить полного представления о внедорожнике. Вместе с тем о ряде деталей можно говорить с уверенностью.
Прежде всего, это изогнутый капот, который придает внедорожнику изящности. Сзади дизайн выделяется наклонным стеклом и спойлером гоночного типа.
Известно, что новинка по своему внешнему виду будет отличаться от тех шпионских фото, которые появились в сети. На них было определенное сходство с некоторыми элементами от Subaru.
Ожидается, что на обновленном RAV4 будет установлена ныне традиционная для Toyota платформа TNGA. О точных характеристиках мотора пока ничего неизвестно.
Напомним, что нынешнее поколение внедорожника использует двигатель в 2.5 литра с мощностью в 176 лошадиных сил. В то же время, новая силовая установка может отличаться экономией топлива.
Остается добавить, что дебютант станет пятым по счету представителем RAV4. Предыдущая версия появилась в продаже в 2012 году с обновлениями 2015.
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