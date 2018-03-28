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В Пекине представят флагманский кроссовер FAW Besturn R9
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В Пекине представят флагманский кроссовер FAW Besturn R9 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг FAW планирует представить на Пекинской автовыставке серийный вариант нового флагманского кросса, дочернего предприятия Besturn.
Хочется отметить, ранее ожидалось, что в свет новый автомобиль выйдет под именем Xenia R9. Однако концерт решил соединить два бренда.
Министерство автомобильной промышленности Китая на своем сайте уже разместили фотографии серийного варианта паркетника.
Рассматривая представленные фотографии можно заметить, увеличенную решетку радиатора, узкие фары головного света, светодиодные ходовые огни в переднем бампере, рейлинги на крыше, задние фонари на LED-матрицах и раздвоенную выхлопную систему.
Интерьер автомобиля выполнен в стилистике Xenia R7. В частности, модель наградили той же передней панелью, «доской» приборов и трехспицевым рулем. Плюс к этому, флагман получит информационно-развлекательный комплекс с большим тачскрином, а также вращающуюся «шайбу», через которую будет происходить управление электроникой машины, установленной за селектором КПП.
В моторном отсеке Besturn R9 будет стоять 1,2-литровый турбодвижок CA4GA12TD с отдачей 143 силы. В тандеме с ним работать будет 5-ступенчатая механика или 6-диапазонный автомат. Привод только на переднюю ось.
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