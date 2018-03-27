Первые тесты Range Rover Sport SVR: ошеломительная динамика и энергоёмкая подвеска

В октябре прошлого года компания Jaguar Land Rover представила рестайлинговую версию спортивного кроссовера Range Rover Sport SVR. Автомобиль побывал на первых тест-драйвах у наших зарубежных коллеги, и портал Карельские Вести внимательно ознакомился с мнением зарубежных коллег, собрав самые важные тезисы в дайджест.

Обозреватели британского издания Autocar отметили, что ходовая часть кроссовера способна эффективно отрабатывать неровности дорожного покрытия, и даже на колёсах R22 этот автомобиль может обеспечить высокий уровень комфорта.

Мотор тоже удостоился похвал. Под капотом у Range Rover Sport SVR располагается пятилитровая компрессорная «восьмёрка» с отдачей в 567 лошадиных сил, которая работает с восьмискоростным «автоматом». Тяжёлый автомобиль весом в 2,3 тонны эта связка разгоняет до 100 километров в час за четыре секунды, при этом, мотор просто-таки моментально реагирует на педаль газа. Звучит он яростно и с диким гроулом, а из выхлопной системы доносятся хлопки от несгоревшего топлива.

Рулевое управление кроссовера не блещет обратной связью, но оно острое и обладает приличным весом. При агрессивной езде кроссовер отлично цепляется за дорожное покрытие. Конечно, ждать от него рулёжки хот-хэтчей не стоит, но учитывая вес, его повадки действительно впечатляют.

Салон тоже на высоте. Цифровая приборная панель у Range Rover Sport SVR практически такая же, как и у Velar, спортивные кожаные сидения обеспечивают прекрасную боковую поддержку.

Обозреватели издания Top Gear отметили, что выпускная система у кроссовера настроена громче, чем у Jaguar F-Type , в режиме Dynamic мотор звучит ещё громче, и это очень захватывает. Коробка передач работает быстро и предсказуемо.

На дороге Range Rover Sport SVR ведёт себя очень уверенно. Повороты даются ему легко, крены минимальны, при этом, жёстким этот автомобиль не кажется.

Салон прекрасен: сидения обеспечивают удобную посадку, хотя они лишены обогрева. Мультимедийная система понравится даже детям, но всё-таки до уровня систем последних Audi A7 и A8 она не дотягивает.

В целом же обозреватели констатируют, что у Jaguar Land Rover получился великолепный спортивный кроссовер, и конкурентам придётся очень сильно постараться, чтобы выиграть у компании битву за кошельки покупателей.

Ранее портал Карельские Вести сообщал, что Range Rover Sport SVR может получить экстремальную версию.

По материалам: www.kolesa.ru