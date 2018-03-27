Владельцы каких автомоделей наиболее часто нарушают ПДД

По версии от автоэкспертов из проекта «Новости о штрафах ГИБДД» был сформирован перечень автомоделей, владельцы которых наиболее часто подпадают под серьезные штрафы за пренебрежение ПДД.

По среднестатистическим данным за прошлый год наиболее активными нарушителями называют владельцев Infiniti (11,1).

На второй ступени рейтинга владельцы BMW (8,9). Третья строка за Mercedes-Benz (6,6). На 4-ом месте Audi (6,5). Замкнул 5-ку штрафников — автобренд Lexus (5,6).

Около четырех нарушений зафиксировано в 2017 году за автобрендами: Skoda (4,6), Kia (4,1), Ford (4,09), Land Rover (4,03), а также Volvo (3,6).

Как можно видеть из вышеизложенного, спектр автобрендов достаточно пестрый. Однако затруднительно сформулировать общий портрет автолюбителя-нарушителя опираясь лишь на эти данные.