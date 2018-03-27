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Ну, хоть кто-то! Стал дешевле на 44000 рублей вседорожник Hower H5
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Ну, хоть кто-то! Стал дешевле на 44000 рублей вседорожник Hower H5 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Автоаналитики «Автостата» проанализировали мартовские расценки российского авторынка и выявили, что автомодель DW Hower H5 в исполнении «Комфорт» сбавила цену на целых 44000 рублей. Новый прайс китайского внедорожника стартует от 1305000 рублей.
За указанную сумму российским автолюбителям предлагается автомобиль с двухлитровым мотором на 150 л.с. и механической КПП.
Данная автоновинка представлена на российском авторынке и в других модификациях. В начальной модификации «Сити» за 1219000 рублей.
За топовую версию внедорожника «Люкс» нужно заплатить 1499000 российских рублей.
Представленный на авторынке Российской Федерации новый автобренд DW Hower — это ни кто иной, как ранее известный автобренд Great Wall, который прошлым летом прошел ребрендинг.
Был ли этот шаг результативным станет известно позже. Ведь схема «как вы яхту назовете, так она и поплывет» © работает не всегда. Клиенту нужно прежде всего качество.
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