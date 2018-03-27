Ну, хоть кто-то! Стал дешевле на 44000 рублей вседорожник Hower H5

Автоаналитики «Автостата» проанализировали мартовские расценки российского авторынка и выявили, что автомодель DW Hower H5 в исполнении «Комфорт» сбавила цену на целых 44000 рублей. Новый прайс китайского внедорожника стартует от 1305000 рублей.

За указанную сумму российским автолюбителям предлагается автомобиль с двухлитровым мотором на 150 л.с. и механической КПП.

Данная автоновинка представлена на российском авторынке и в других модификациях. В начальной модификации «Сити» за 1219000 рублей.

За топовую версию внедорожника «Люкс» нужно заплатить 1499000 российских рублей.

Представленный на авторынке Российской Федерации новый автобренд DW Hower — это ни кто иной, как ранее известный автобренд Great Wall, который прошлым летом прошел ребрендинг.

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