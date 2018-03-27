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Zotye представил свежую версию внедорожника X5
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Zotye представил свежую версию внедорожника X5 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Китайский автобренд Zotye провел презентацию "паркетника" X5, который предлагается под именем Domy (Damai).
Компакт-кроссовер Zotye в первом поколении, который некоторые автоэксперты называют копией Volkswagen Tiguan, увидел китайский авторынок в 2015 году.
С тех пор автомодель завоевала немало поклонников. И вот в 2018 году автокомпания решает выпустить освеженную модификацию.
По силовой части автоновинка получила две версии моторов: полуторалитровый турбомотор на 150 л.с. и 1,6-литровый "атмосферник" на 116 л.с. Привод у обеих модификаций передний.
Что касательно "свежести" обсуждаемой версии, то конечно нужно упомянуть новую приборную панель, мультимедиа систему с восьмидюймовым монитором и функцией голосового управления. Нельзя не заметить панорамную крышу.
Что до стоимости автоновинки, то тут пока достоверной информации нет. Предыдущая стоила 69900 юаней (в рублях — около 634000).
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