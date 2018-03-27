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Стала известна рублевая цена на новый Ford Explorer
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Стала известна рублевая цена на новый Ford Explorer 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Официальные дилеры американского автобренда в Российской Федерации объявили старт продаж свежей версии Ford Explorer.
По силовой части автоновинка получила 3,5-литровый мотор на 249 л.с. с шестиступенчатой коробкой-автоматом. Касательно привода клиентам предложена версия с интеллектуальной полноприводной системой.
В зависимости от модификации (XLT, Limited, Limited Plus) меняется как уровень оснащенности, так и стартовая цена.
Начиная с базовой модификации машина оснащается кожаной обшивкой салона, подогревом кресел и зеркал, современной мультимедиа системой с голосовым управлением и восьмидюймовым монитором.
В топовых модификациях добавляются системы безопасности и помощи водителю, а также круиз-контроль и улучшенная шумоизоляция салона.
Стоимость обсуждаемой автомодели лежит в диапазоне: 2699000-3142000 российских рублей. Автомобиль можно также приобрести по программе утилизации «трейд-ин». Тогда цена базовой модификации снизится до 2599000 рублей.
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