Стала известна рублевая цена на новый Ford Explorer

Официальные дилеры американского автобренда в Российской Федерации объявили старт продаж свежей версии Ford Explorer

По силовой части автоновинка получила 3,5-литровый мотор на 249 л.с. с шестиступенчатой коробкой-автоматом. Касательно привода клиентам предложена версия с интеллектуальной полноприводной системой.

В зависимости от модификации (XLT, Limited, Limited Plus) меняется как уровень оснащенности, так и стартовая цена.

Начиная с базовой модификации машина оснащается кожаной обшивкой салона, подогревом кресел и зеркал, современной мультимедиа системой с голосовым управлением и восьмидюймовым монитором.

В топовых модификациях добавляются системы безопасности и помощи водителю, а также круиз-контроль и улучшенная шумоизоляция салона.

Стоимость обсуждаемой автомодели лежит в диапазоне: 2699000-3142000 российских рублей. Автомобиль можно также приобрести по программе утилизации «трейд-ин». Тогда цена базовой модификации снизится до 2599000 рублей.