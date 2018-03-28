Восстановление Marussia продолжается

В сети появились первые фотографии, иллюстрирующие процесс восстановления отечественных споркаров.

В настоящее время идёт покраска кузовных деталей автомобиля модели Marussia В1. Как оказалось, в сервисе решили сохранить красный цвет элементов. Хотя, в общей сложности автомобиль будет выполнен в двухцветной палитре. Кузов останется красным, но вот крыша будет окрашена в чёрный цвет. По мнению разработчиков, так автомобиль будет выглядеть намного солиднее.

Напомним, что компания Marussia Motor начала свою работу почти десять лет назад. Однако, организации удалось просуществовать только до 2014 года. В начале текущего года Россию потрясла новость о том, что один из новосибирских предпринимателей берётся за восстановление шести спортивных автомобилей отечественного бренда. Энтузиаст не исключает возможности возрождения компании, однако делиться своими планами с общественностью пока не спешит.